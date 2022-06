Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Αγνοείται και τρίτος Αμερικανός

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι έχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένας τρίτος Αμερικανός πολίτης αγνοείται στην Ουκρανία, ενώ πρόσθεσαν ότι ακόμη δεν έχουν επικοινωνήσει με τη Ρωσία για την τύχη των δύο Αμερικανών που θεωρείται ότι κρατούνται αιχμάλωτοι αφού πήγαν στην Ουκρανία για να πολεμήσουν εναντίον των ρωσικών δυνάμεων.

“Δεν έχουμε αναφέρει ακόμη το θέμα στη Ρωσική Ομοσπονδία (…) Δεν έχουμε δει τίποτα από τους Ρώσους που να υποδεικνύει ότι αυτά τα δύο άτομα βρίσκονται στα χέρια τους”, δήλωσε ο Νεντ Πράις εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτηρίζοντας τις πληροφορίες σχετικά με τους δύο άνδρες ανεπιβεβαίωτες.

Ο Αλεξάντερ Ντρούεκε, 39 ετών, και ο Άντι Τάι Νοκχάι, 27 ετών, που κατάγονται από την πολιτεία Αλαμπάμα, πήγαν εθελοντικά στην Ουκρανία για να πολεμήσουν εναντίον του ρωσικού στρατού. Αγνοούνται εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα και υπάρχουν φόβοι ότι κρατούνται αιχμάλωτοι, όπως έχουν δηλώσει μέλη των οικογενειών τους και Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί. Ο αμερικανικός στρατός επεσήμανε ότι οι δύο άνδρες έχουν υπηρετήσει στις τάξεις του στο παρελθόν, αλλά δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το πού βρίσκονται τώρα.

Ο Λευκός Οίκος έχει ανακοινώσει ότι “εργάζεται πολύ σκληρά για να μάθει περισσότερα” για τους δύο άνδρες. “Υπάρχουν αναφορές για έναν ακόμη Αμερικανό η τύχη του οποίου αγνοείται (…) Εξ όσων γνωρίζουμε το άτομο αυτό ταξίδεψε στην Ουκρανία για να πολεμήσει”, πρόσθεσε ο Πράις, εξηγώντας ότι ο τρίτος Αμερικανός θεωρείται αγνοούμενος εδώ και λίγες εβδομάδες.

Οι ΗΠΑ κάλεσαν εξάλλου τη Ρωσία να θεωρήσει οποιονδήποτε Αμερικανό εθελοντή μαχητή που συλλαμβάνεται στην Ουκρανία αιχμάλωτο πολέμου και να του διασφαλίζει την αντίστοιχη αντιμετώπιση. “Οι Ρώσοι έχουν κάποιες υποχρεώσεις και τα μέλη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, περιλαμβανομένων των εθελοντών που ενδέχεται να κατάγονται από τρίτες χώρες και έχουν ενταχθεί στις ένοπλες δυνάμεις, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν αιχμάλωτοι πολέμου βάσει των Συμβάσεων της Γενεύης”, τόνισε ο Πράις. Οι αιχμάλωτοι πολέμου πρέπει να “έχουν την αντιμετώπιση και την προστασία που προβλέπει το καθεστώς τους”, πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι Συμβάσεις της Γενεύης ορίζουν τα δικαιώματα των αιχμαλώτων πολέμου και συγκεκριμένα απαγορεύουν τα βασανιστήρια και διασφαλίζουν την πρόσβασή τους σε ιατρική φροντίδα.

Υπό την προεδρία του Τζορτζ Ου. Μπους (2001-2009) οι ΗΠΑ είχαν προκαλέσει αντιδράσεις όταν χαρακτήρισαν τους αιχμαλώτους τους στη διάρκεια του “πολέμου κατά της τρομοκρατίας” ως εχθρικούς μαχητές και όχι αιχμαλώτους πολέμου, παρακάμπτοντας με αυτό τον τρόπο τις Συμβάσεις της Γενεύης.

