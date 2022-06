Παράξενα

Πύργος: Δεν έβαλε χειρόφρενο και τον... πάτησε το αμάξι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο οδηγός κατέληξε με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο. Πώς συνέβη το απίστευτο ατύχημα.

Στο νοσοκομείο του Πύργου με πολλαπλά τραύματα κατέληξε ένας άντρας περίπου 55 ετών, που είχε ένα απίστευτο ατύχημα στο σπίτι του.

Ο άτυχος άντρας βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου του, καθώς αυτό “τσούλησε” και αυτός προσπάθησε να το συγκρατήσει με τα χέρια του, αλλά αυτό στάθηκε αδύνατο.

Το όχημα τον παρέσυρε και ο ιδιοκτήτης του βρέθηκε κάτω από τις ρόδες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σε διάφορα σημεία του σώματος του.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πηγή: ilialive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Power Pass: Ανοίγει η πλατφόρμα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Παπακωνσταντίνου: Φωτιά σε σπίτι από φωτοβολίδα στη συναυλία του (βίντεο)

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να προστατεύεται