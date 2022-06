Κοινωνία

Δίκη Λιγνάδη: Νέος κύκλος καταθέσεων (βίντεο)

Συνεχίζεται η δίκη του ηθοποιού και σκηνοθέτη, Δημήτρη Λιγνάδη. Καταθέτει ο αδελφός του.

Συνεχίζεται η δίκη του ηθοποιού και σκηνοθέτη, Δημήτρη Λιγνάδη με ένα νέο κύκλο καταθέσεων.

Πριν τις 9 έφτασε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας ο Διονύσης Παναγιωτάκης που θα κληθεί να καταθέσει. Ο ίδιος φαίνεται να μίλησε για "δικαστήριο του καναπέ".

Οι δύο μάρτυρες, Κούρκουλα - Παναγιωτάκης, έχουν προταθεί από τον κατηγορούμενο Δημήτρη Λιγνάδη να καταθέσουν καθώς όπως υποστηρίζει κατά τον χρόνο που καταγγέλλεται ότι βίασε έναν από τους δύο ανηλίκους μηνυτές του, εκείνος βρισκόταν στο σπίτι των Κούρκουλα - Παναγιωτάκη, στην Ιθάκη, μαζί με τον αδελφό και την ανιψιά του. Ο κ.Παναγιωτάκη είχε πει σε δήλωσή του «θα τον σκότωνα εγώ ο ίδιος, μου είπε όμως ότι δεν έχει κάνει τίποτα».

Έπειτα, αναμένεται η κατάθεση του αδερφού του Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος είναι παρών διακριτικά όλες τις μέρες κατά τη διάρκεια της δίκης, χωρίς όμως να μπορεί να μπει στην αίθουσα καθώς αποτελεί μάρτυρα.

Η ηθοποιός και πρώην υπουργός Ελένη Κούρκουλα που κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη σε δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες έξω από το δικαστήριο είπε πως πιστεύει ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης θα αθωωθεί "ήταν λιγο μαραθώνια η κατάθεση, όμως έχω θετική διαίσθηση" και συμπλήρωσε πως "υπάρχει ένα τρομοκρατικο κλίμα με ένα twitter που καταρριέτι και βρίζει, για αυτό και δεν έρχονται ηθοποιοί να καταθέσουν υπέρ του Δημήτρη Λιγνάδη".

Η ίδια στην κατάθεσή της την Πέμπτη δήλωσε μεταξύ άλων "ο Αλί είχε περίεργη ζωή στο Ντουμπάι, δεν διέγνωσα στον 1ο καταγγέλοντα να μπει στο μόχθο για να κάνει το όνειρό του, ποτέ δεν υπήρξαν βιασμοί".





