“Γιατρός για Όλους”: Τα κίνητρα και τα πρόστιμα για όσους δεν εγγραφούν

Αυτά είναι τα κίνητρα και οι "ποινές" για όσους πολίτες δεν εγγραφούν. Αναλυτικά η υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η νέα υπουργική απόφαση που καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες για τον προσωπικό γιατρό και τα κίνητρα που αναμένεται να δοθούν στους πολίτες για να τον επιλέξουν.

Συγκεκριμένα, στη νέα υπουργική απόφαση καθορίζεται και εξειδικεύεται το σύστημα κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό γιατρό και την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών, όπως και τα «αντικίνητρα» για τη μη εγγραφή των πολιτών.

Όσοι εγγραφούν θα έχουν προτεραιότητα από 01-01-2023, κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Οι μη εγγεγραμμένοι σε προσωπικό ιατρό, από την 01-10-2022 θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, κατά ποσοστό 10% επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.

Από την 01-10-2022 πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, κατά ποσοστό 10% επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.

Από την 01-01-2023 τα ανωτέρω προβλεπόμενα προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10%, επιπλέον της άνω πρόσθετης συμμετοχής επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του στην φαρμακευτική δαπάνη και στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, όπως αυτές περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του πολίτη, ανερχόμενα σε ποσοστό 20% επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.

Επίσης στην υπουργική απόφαση αναφέρεται: για τον καθορισμό και την εξειδίκευση του συστήματος κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών από τον προσωπικό ιατρό συνιστάμενο στην χορήγηση από την 01-09-2023 προτεραιότητας στους τηρούντες τη διαδικασία των παραπομπών πολίτες, κατά την παραπομπή τους στους ιατρούς ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Τον καθορισμό και την εξειδίκευση του συστήματος συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών από τον προσωπικό ιατρό από την 01-09-2023 συνιστάμενο στην εξυπηρέτηση από τις μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας μόνο των έκτακτων περιστατικών. Εάν ο πολίτης δεν τηρεί το σύστημα των παραπομπών και δεν είναι εγγεγραμμένος σε προσωπικό ιατρό, τότε συντρέχουν στο πρόσωπό του σωρευτικά οι συνέπειες «αντικίνητρα» των παραπάνω.

Για να εγγραφούν οι πολίτες χρειάζονται τους κωδικούς taxisnet, το ΑΜΚΑ τους αλλά και την ταυτότητά τους για την ηλεκτρονική εγγραφή τους στον προσωπικό γιατρό, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, και μπορούν να επιλέξουν μεταξύ χιλιάδων γιατρών, οι οποίοι θα αναλάβουν μέχρι 2.000 πολίτες ο καθένας.

Αποζημίωση γιατρών

Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ.: επιπλέον των μηνιαίων αποδοχών τους, οι οποίες καλύπτουν αριθμό εγγεγραμμένων πολιτών μέχρι 1.500 άτομα και για εγγεγραμμένους πολίτες από 1.501 μέχρι 2.000 άτομα, αποζημιώνονται «κατά κεφαλήν», βάσει ποσών ανά ηλικιακή ομάδα, τα οποία ορίζονται ως ακολούθως: Από 16 (συμπληρωμένα σύμφωνα με την ημεροχρονολογία γεννήσεώς τους) έως 49 ετών το ποσό ετήσιας αποζημίωσης ορίζεται στα 20 ευρώ. Από 50-69 ετών, στα 23 ευρώ και από 70 ετών και άνω στα 25 ευρώ.

Η πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση για πληθυσμό εγγεγραμμένων από 1.501 έως 2.000 άτομα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το πλήθος των εγγεγραμμένων ανά ηλικιακή ομάδα με το ετήσιο ποσό αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα. σύμφωνα με τα παραπάνω, αναγόμενο και καταβαλλόμενο σε μηνιαία βάση.

Συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατροί: Για εγγεγραμμένους πολίτες έως 2.000 άτομα, αποζημιώνονται «κατά κεφαλήν» βάσει ποσών ανά ηλικιακή ομάδα, τα οποία ορίζονται ως ακολούθως: Από 16 (συμπληρωμένα σύμφωνα με την ημεροχρονολογία γεννήσεώς τους) έως 49 ετών το ποσό ετήσιας αποζημίωσης ορίζεται στα 20 ευρώ. Από 50- 69 ετών, στα 30 ευρώ και από 70 ετών και άνω στα 45 ευρώ.

Η μηνιαία αποζημίωση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το πλήθος των εγγεγραμμένων ανά ηλικιακή ομάδα με το ετήσιο ποσό αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα σύμφωνα με τα παραπάνω, αναγόμενο και καταβαλλόμενο σε μηνιαία βάση.

Για τους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε υγειονομικές μονάδες σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές και άγονες, θα προσδιοριστεί το ύψος και ο τρόπος αποζημίωσής τους με νέα απόφαση.

