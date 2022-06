Κοινωνία

Μάνος Δασκαλάκης: “Μαραθώνια” κατάθεση για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας (βίντεο)

Τα προβλήματα με την Πισπιρίγκου και η απουσία την ώρα των θανάτων

Μαραθώνια ήταν η χθεσινή κατάθεση του Μάνου Δασκαλάκη, ο οποίος βρισκόταν πάνω από επτά ώρες στην Ασφάλεια Αττικής.

Ο πατέρας των τριών παιδιών από την Πάτρα δέχθηκε πολλές και επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξαν τα άλλα δύο παιδιά.

Ο ίδιος φέρεται να είπε μεταξύ άλλων στην κατάθεσή του "δεν ήμουν εκεί όταν πέθανε η Μαλένα, εργαζόμουν στο δρόμο αλλά ούτε και στην Ίριδα γιατί ήμασταν σε διάσταση με την κατηγορουμένη, και τις 2 φορές με ειδοποίησε με τη Δήμητρα τηλεφωνικά".

"21 Μαρτίου γύρισα στο σπίτι αλλά αποχώρησα αμέσως και κατέθεσα οριστικά το διαζύγιο το οποίο όμως δεν προχώρησε λόγω του επεισοδίου της Τζωρτζίνας" είπε ο Δασκαλάκης.

Ο Μάνος Δασκαλάκης μπήκε και βγήκε από την πίσω πόρτα χωρίς συνοδεία δικηγόρου για να αποφύγει τις κάμερες και ήταν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ιδιαίτερα φορτισμένος στις αναφορές του στη Τζωρτζίνα στην οποία και είχε αδυναμία.

Την Αθήνα για κατάθεση επέλεξε και ο πατέρας του Μάνου Δασκαλάκη, ο οποίος τον συνόδευσε στην πρωτεύουσα.

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, εν αναμονή του πορίσματος Καρακούκη δήλωσε στη ραδιοφωνική εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού πως "έχουμε αδιάψευστα ευρήματα και καλό θα ήταν η κ. Τσιόλα και η κ. Τσάκωνα να συνταχθούν με τη σωστή επιστημονική άποψη, αλλιώς ίσως η κατηγορουμενη αν διαλέξει λάθος ιατροδικαστικές εκθέσεις για την υπερασπιστική της γραμμή να "τραβήξει" και τον ιατροδικαστή.

Σε δήλωση προχώρησε και ο κ. Ζάρδας, ένας εκ των συνηγόρων της Ρούλας Πισπιρίγκου "όλη αυτή η δαιμονολογία ότι δήθεν δηλητηρίαζε τη Τζωρτζίνα σιγά σιγά απορρίπτεται καθώς οι εξετάσεις της ήταν καθαρές από κεταμίνη"

Η ογκολόγος της Μαλένας μιλώντας αποκλειστικά στο "Πρωινό" δήλωσε "όταν έμαθα για τις αμιχές στο πρόσωπό της ρώτησα τη συνάδελφο που έκανε την ανάνηψη και μου είπε οτι μπορεί σε περίπτωση να προκληθούν με τη μάσκα κατά την ανάνηψη ή με τα νύχια του γιατρού"





