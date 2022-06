Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Αποφύγετε λάθη το Σαββατοκύριακο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.



Στο τρίγωνο του Κρόνου συμμετέχει ο Ποσειδώνας κάτι που φέρνει αναστάτωση, είπε η Λίτσα Πατέρα πριν ξεκινήσει τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Η αστρολόγος της εκπομπής είπε ακόμα ότι 20 και 21 Ιουνίου είναι καλές ημέρες και θέματα που έχουν σχέση με τα οικονομικά ή τα συναισθηματικά ίσως θα ήταν καλύτερα να τα αφήσετε για τότε.

Ο Ήλιος μπαίνει στον Καρκίνο και αυτό το διάστημα καλό θα ήταν να ασχοληθούμε με την πατρική μας οικογένεια, ενώ σχετικά με το Σαββατοκύριακο που έρχεται είπε ότι δεν είναι κακό, ωστόσο τόνισε ότι δεν πρέπει να γίνουν κάποια λάθη ή παραποιήσεις που θα φέρουν εντάσεις

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Λιγνάδη: Νέος κύκλος καταθέσεων (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Aνήλικοι τραμπούκιζαν και εκβίαζαν παιδιά

Πρέβεζα: Μπαρμπούνι “γίγας” στα δίχτυα ψαρά (εικόνες)