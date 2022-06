Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Μπαλάσκας: Mετά το πόρισμα Καρακούκη θα γίνουν όλα “fast track” (βίντεο)

Οι ερωτήσεις που δέχθηκε ο Μάνος Δασκαλάκης και οι fast track διαδικασίες

Καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο συνδικαλιστής της ΕΛΑΣ Σταύρος Μπαλάσκας και ανφέρθηκε στη μαραθώνια κατάθεση του Μάνου Δασκαλάκη και σε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας.

"Ήταν πολύ ομιλητικός, απάντησε σε όλα και έδειχνε παράλληλα ιδιαίτερα απογοητευμένος και σκεπτικός για όλα αυτά που συνεχώς έρχονται στο φως της δημοσιότητας" είπε για την κατάσταση του Μάνου στη ΓΑΔΑ.

Σχετικά με τις ερωτήσεις που δέχθηκε ο πατέρας των τριών παιδιών "οι ερωτήσεις από εμάς έχουν ανακριτικό χαρακτήρα με σκοπό την τεκμηρίωση των κατηγοριών που ήδη έχουν αποδοθεί στην κατηγορούμενη".

Για πιθανή ποινική εμπλοκή το Δασκαλάκη ο κ. Μπαλάσκας ανέφερε "φαίνεται πως η δεν θα υπάρξει ποινική ζημία για εκείνον".

"Οι αρχές επιθυμούν να γίνουν όλα fast track μετά την ανακοίνωση του πορίσματος Καρακούκη" ανέφερε για τις διαδικασίες.

