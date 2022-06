Κοινωνία

Καταδίωξη με τραυματισμό αστυνομικών στο Κορωπί: Χειροπέδες σε 43χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο 43χρονος που παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε τρεις αστυνομικούς και έναν 38χρονο.

Τέσσερις μήνες μετά το επεισόδιο κατά το οποίο ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε αστυνομικούς στο Κορωπί, συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος.

Το περιστατικό είχε γίνει στις 22 Φεβρουαρίου 2022 κατά τη διάρκεια ελέγχου σε περιοχή όπου υπάρχει καταυλισμός Ρομά και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις αστυνομικοί και ένας 38χρονος Έλληνας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

"Συνελήφθη το απόγευμα της 15ης Ιουνίου στο Κορωπί ο 43χρονος Έλληνας σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Τον άνδρα εντόπισαν και συνέλαβαν αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Ο 43χρονος κατηγορείται ότι στο πλαίσιο επιχείρησης που είχε πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της 22ας Φεβρουαρίου 2022 στον Δήμο Κρωπίας για τον εντοπισμό δραστών που είχαν προβεί σε προγενέστερο χρόνο σε πυροβολισμούς σε βάρος ενός Έλληνα, αναζητούμενων με σχετικά εντάλματα σύλληψης, στην προσπάθεια του να αποφύγει τον έλεγχο, κινήθηκε με το όχημα του με ανθρωποκτόνο πρόθεση, παρασύροντας και τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς και έναν 38χρονο.

Κατά τη σύλληψη του 43χρονου, εντοπίστηκε στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με έναν 42χρονο και έναν 50χρονο ποσότητα 2,7 γραμμ. ηρωίνης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τ.Α. Κρωπίας, το οποίο σχημάτισε σχετική δικογραφία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα."

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Λιγνάδη: Νέος κύκλος καταθέσεων (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Aνήλικοι τραμπούκιζαν και εκβίαζαν παιδιά

Πρέβεζα: Μπαρμπούνι “γίγας” στα δίχτυα ψαρά (εικόνες)