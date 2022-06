Αθλητικά

Σάκκαρη: Ασταμάτητη στο Βερολίνο, πέρασε στα ημιτελικά

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε νέο… περίπατο στο Βερολίνο, αυτή τη φορά κόντρα στην Ντάρια Κασάτκινα!

Το "τρένο" Μαρία Σάκκαρη παρέσυσε όποιο εμπόδιο κι αν προσπάθησε να βάλει η Ντάρια Κασάτκινα (στο δεύτερο σετ κυρίως ) και συνέχισε την ασταμάτητη πορεία στο τουρνουά του Βερολίνου.

Η πρώτη νίκη της Ελληνίδας πρωταθλήτριας (νο6 στον κόσμο) επί της Ρωσίδας (νο12 στην WTA) μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες στο tour (όλες σε χωμάτινη επιφάνεια) ήρθε με τον πλέον εμφατικό τρόπο στη γερμανική πρωτεύουσα με την 26χρονη να επικρατεί με 2-0 (6-0, 6-3) και να παίρνει πανηγυρικά το «εισιτήριο» για την τετράδα του τουρνουά.

Πριν από περίπου ένα μήνα η Σάκκαρη προηγήθηκε με 1-0 της Κασάτκινα στο τουρνουά της Μαδρίτης, αλλά η Ρωσίδα βρήκε τον τρόπο ν΄ αντιδράσει και επικράτησε με ανατροπή 2-1. Ήταν η 4η σερί νίκη της επί της κορυφαίας τενίστριας όλων των εποχών στην Ελλάδα και αυτή στο χώμα, όπως και οι τρεις προηγούμενες.

Στο γρασίδι, όμως, η Σάκκαρη απέδειξε ποιος είναι το «αφεντικό» κι ενόψει του Wimbledon έδειξε ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Δεν επέτρεψε στην αντίπαλό της... να πάρει ανάσα στο πρώτο σετ το οποίο πήρε με το άκρως εντυπωσιακό 6-0, ενώ στο δεύτερο παρότι η Κασάτκινα απάντησε δύο φορές στα break της 26χρονης και ισοφάρισε σε 3-3, από κει και ύστερα η Σάκκαρη ανέβασε την απόδοσή της και με τρία διαδοχικά game έφτασε στο 6-3 και στη νίκη με 2-0.

