“5Χ5”: Εντυπωσιακή πρωτιά για το τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι με τον Μάρκο Σεφερλή ήταν, για άλλη μια φορά, πρώτο στο δυναμικό κοινό.



Πρωτιά με εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης κατέγραψε χθες, Πέμπτη 16 Ιουνίου, το «5Χ5», σε ένα επεισόδιο που τα είχε όλα. Μια πρόταση γάμου, αλλά και την κατάκτηση του μεγάλου επάθλου των 15.000 ευρώ!

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 με τον Μάρκο Σεφερλή ήταν, για άλλη μια φορά, πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής του με ποσοστό 21,1%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 4,3 μονάδες.

Άνδρες και γυναίκες έπαιξαν χθες «5Χ5», με το γυναικείο κοινό να «χτυπά» μέχρι και 35,6%, και το ανδρικό να αγγίζει έως και το 25,8%.

Ο Μάρκος Σεφερλής έκοψε πρώτος το νήμα της τηλεθέασης και στο σύνολο κοινού, σημειώνοντας μερίδιο 19,3%.

