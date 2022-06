Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα.

Μεγάλωσε και την Παρασκευή η λίστα με τους θανάτους ασθενών από κορονοϊό στην Ελλάδα.

Παράλληλα, μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας και περιορίζονται κλιμακωτά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Την Παρασκευή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 7204 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 4.462 νέα κρούσματα, ενώ στην Θεσσαλονίκη επιβεβαιώθηκαν ακόμη 471 φορείς του κορονοϊού.

Τριψήφιος αριθμός νέων κρουσμάτων καταγράφηκε ακόμη στις περιφερειακές ενότητες (αλφαβητικά):

Αχαϊας

Εύβοιας

Ηρακλείου

Κέρκυρας

Λάρισας

Ρόδου

Χανίων

Η γεωγραφική κατανομή με τα νέα κρούσματα ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

