Ερντογάν: Η Ελλάδα ας κοιτάξει μόνη της τι θα κάνει από δω και πέρα

Μετά τις δηλώσεις αποκλιμάκωσης από τον Ακάρ ο Ερντογάν επανέρχεται με προκλητική ρητορική

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας μετά την προσευχή της Παρασκευής ο τούρκος πρόεδρος δήλωσε "είπα ότι έχουμε τελειώσει τις συναντήσεις μας με την Ελλάδα. Τί σημαίνει αυτό; Μάλλον δεν υπάρχει πιο ανοιχτή αντίδραση. Η Ελλάδα ας κοιτάξει μόνη της από δω και πέρα τί θα κάνει"

«Όσον αφορά την Ελλάδα, έχω εκφράσει τις αντιρρήσεις μου, ειδικά ως προς τη διαδικασία. Είπαμε ότι δεν θα ξανασυναντηθούμε μαζί τους, ειδικά αν δεν βρεθεί μπροστά μου ένας έντιμος πολιτικός και ότι έχουμε τελειώσει με τις συνεδριάσεις του Ανώτατου Στρατηγικού Συμβουλίου και ότι δεν θα πραγματοποιήσουμε τη σύνοδο του Ανώτατου Στρατηγικού Συμβουλίου με την Ελλάδα. Δεν θα κάνουμε τη συνάντηση φέτος. Δεν μπορεί να υπάρξει πιο ξεκάθαρη, πιο ανοιχτή απάντηση από αυτό. Η Ελλάδα ας δει πώς θα τα βγάλει πέρα μόνη της», είπε χαρκατηριστικά.



Σχετικά με την επίσκεψη Σαουδάραβα πρίγκηπα Σαλμάν στην Τουρκία «θα πραγματοποιήσει επίσκεψη την Τετάρτη. Θα τους δεχθούμε στην Άγκυρα. Θα διεξαχθούν διμερείς συναντήσεις μεταξύ αντιπροσωπειών. Θα βρούμε την ευκαιρία να εξετάσουμε πού μπορούμε να οδηγήσουμε τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας. Αυτή είναι μια επίσημη επίσκεψη και θα υπάρξει κι επίσημη υποδοχή».

