Life

“Άγριες Μέλισσες”: εκπλήξεις και μεγάλες αποφάσεις στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι "Άγριες Μέλισσες" έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Δευτέρα 20 Ιουνίου

Επεισόδιο 133

Η σύλληψη του Ακύλα φέρνει χαρά και ανακούφιση σε όλους. Ο Ζάχος, όμως, δεν είναι ικανοποιημένος αν δε βρει όλους τους δολοφόνους της μητέρας του. Η Πηνελόπη διαβάζει την ομολογία του Μεγαρίτη και φτάνει στην πολυπόθητη αλήθεια. Η σχέση του Κωνσταντή με τη Δρόσω κλυδωνίζεται από το βάρος των ενοχών του για τον Γιάννο. Ο Σταμάτης κάνει μια απροσδόκητη πρόταση στον Παναγιώτη. Ο Σέργιος πιάνει τους γονείς του σε μια τρυφερή στιγμή, ενώ η Ζωή επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπληξη στον φυλακισμένο Ακύλα.

Τρίτη 21 Ιουνίου

Επεισόδιο 134

Ο Λάμπρος έρχεται αντιμέτωπος με την αλήθεια για τον θάνατο του Γιάννου και πρέπει να πάρει μια μεγάλη απόφαση. Η Δρόσω, καταρρακωμένη, φεύγει από το σπίτι του Κωνσταντή και όλα δείχνουν πως ο γάμος ακυρώνεται. Ο Σέργιος δεν μπορεί να καταλάβει γιατί οι γονείς του δεν ξαναπαντρεύονται και ζητά να επιστρέψουν στο σπίτι των Σεβαστών. Ο μικρός καταφεύγει στη βοήθεια του παππού του. Ο Ακύλας είναι αποφασισμένος να εκδικηθεί τη Ζωή και ψάχνει τρόπο ν’ αποδράσει, ενώ ο Λευτέρης μαθαίνει την αλήθεια για τον πατέρα της Κορίνας.



Τετάρτη 22 Ιουνίου

Επεισόδιο 135

Η Αγορίτσα φέρνει στον Λάμπρο το σημάδι που ψάχνει για να δώσει στον Κωνσταντή την απάντηση που περιμένει. Η Πηνελόπη βρίσκεται σε αδιέξοδο καθώς η Ασπασία αρνείται να καταθέσει εναντίον του Δούκα. Ο Δούκας βλέπει τον κλοιό γύρω του να σφίγγει όταν τον εγκαταλείπει και η Αγορίτσα. Ο Σταμάτης βοηθά τον Παναγιώτη να κερδίσει τη Βιολέτα, ενώ η Κορίνα κάνει ένα ταξίδι με τη μητέρα της στην Αθήνα κι έρχεται αντιμέτωπη με την αλήθεια. Ο Θόδωρος Ξανθός φέρνει απροσδόκητα νέα στον Ζάχο και τον Πέτρο, τη στιγμή που ο Μελέτης αποφασίζει να αντιμετωπίσει την Πηνελόπη.

Πέμπτη 23 Ιουνίου

Επεισόδιο 136

Τα πράγματα με τη Δρόσω και τον Κωνσταντή πηγαίνουν απ’ το κακό στο χειρότερο. Η Ασημίνα με τον Νικηφόρο αναλαμβάνουν να τον συνεφέρουν. Θα τα καταφέρουν; Η Πηνελόπη καταρρακώνεται απ’ την παραδοχή του Μελέτη για τη δολοφονία του Γραμματικού και παίρνει μια σημαντική απόφαση. Η Κορίνα είναι σοκαρισμένη με την αποκάλυψη της Ζωής για τον πατέρα της, ενώ ο Ζάχος παραδέχεται στον Θεόδωρο τη δολοφονία του Ξανθού. Ο Ακύλας ετοιμάζει το σχέδιο απόδρασής του, ενώ θα έχει ένα ανεπάντεχο επισκεπτήριο. Ο Δούκας με τη Μυρσίνη επιστρέφουν στο αρχοντικό τους στο Διαφάνι. Το ίδιο βράδυ, ένας δυνατός έρωτας θα έχει την κατάληξη που του αξίζει…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία σειράς: Λευτέρης Χαρίτος

Σκηνοθέτες: Κώστας Αναγνωστόπουλος, Μιχάλης Κωνσταντάτος

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη, Πέτρος Καλκόβαλης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βαγγέλης Κατριτζιδάκης, Γιώργος Παπανδρικόπουλος

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Εκτέλεση Παραγωγής: JK Productions

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

Μαρία Κίτσου, Έλλη Τρίγγου, Δανάη Μιχαλάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Λεωνίδας Κακούρης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Αναστάσης Ροϊλός, Γιώργος Γεροντιδάκης, Γιάννης Κουκουράκης, Μαρία Πετεβή, Παύλος Ορκόπουλος, Γιώργος Σουξές, Θεοφανία Παπαθωμά, Χρήστος Πλαΐνης, Αλίκη Αλεξανδράκη, Αμαλία Καβάλη, Κωστής Σαββιδάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Ελένη Καρακάση, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Γιώργος Ηλιόπουλος, Δανάη Λουκάκη, Γιάννης Βασιλώττος, Νίκος Λεκάκης, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Κωνσταντίνος Δανίκας, Μαρία Αντουλινάκη, Γιάννης Νταλιάνης.

ΣΤΟΝ Γ’ ΚΥΚΛΟ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΔΥΝΑMIKA ΚΑΙ ΟΙ:

Αιμίλιος Χειλάκης, Νίκος Κουρής, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Μαρία Καλλιμάνη, Λήδα Ματσάγγου, Κώστας Φιλίππογλου, Χρήστος Μαλάκης, Γιώργος Παπαπαύλου, Χρήστος Φωτίδης, Αννέτα Κορτσαρίδου, Δημήτρης Τσίκλης, Στέλλα Ψαρουδάκη, Προκόπιος Νεράντζης, Βασίλης Μπούτσικος κ.ά.

Το επίσημο PODCAST «Άγριες Μέλισσες», με παρουσιαστή τον ίδιο τον σκηνοθέτη της σειράς, Λευτέρη Χαρίτο, μας ταξιδεύει πίσω από τις κάμερες.

Ακούστε τα ΝΕΑ συγκλονιστικά επεισόδια, πατώντας τα παρακάτω link ή εικονίδια.

SOUNDIS: https://soundis.gr/podcasts/agries-melisses

SPOTIFY: https://bit.ly/melisses_spotifypodcast

APPLE PODCASTS: https://bit.ly/melisses_applepodcast

GOOGLE PODCASTS: https://bit.ly/GooglePodcasts_Melisses

Gallery