Κοινωνία

Δίκη ντράμερ: “Βιάστηκε η ψυχή της κόρης μου”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο δικαστήριο κατέθεσε η μητέρα της ανήλικης και περιέγραψε με λεπτομέρειες τα όσα της εκμυστηρεύτηκε το κορίτσι.

Της Λίας Κοντοπούλου

Ξεκίνησε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του πρώην ντράμερ γνωστού συγκροτήματος ο οποίος κατηγορείται ότι αποπλανούσε ένα κοριτσάκι από την ηλικία των έξι ετών.

Στο δικαστήριο κατέθεσε η μητέρα της ανήλικης και περιέγραψε με λεπτομέρειες τα όσα της εκμυστηρεύτηκε το κορίτσι.



Ο γνωστός μουσικός κατηγορείται ότι επί δύο χρόνια ασελγούσε πάνω σε ένα κοριτσάκι. Σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειας της ανήλικης, η μικρούλα αποκάλυψε στη μητέρα της ότι από την ηλικία των έξι ετών ο κατηγορούμενος τη θώπευε στα γεννητικά της όργανα και την έβαζε να ικανοποιεί τα αρρωστημένα του ένστικτα. Παραθέριζαν στην ίδια περιοχή και οι γονείς της εμπιστεύονταν τον ντράμερ.

Η μητέρα της καταγγέλουσας δήλωσε "μου είχε πει η κόρη μου «ο κ.Γ(…)ιώργο)ς μου είπε ότι του άρεσε να τον γαργαλάμε χαμηλά στην κοιλίτσα». Δεν πονηρεύτηκα τότε. Ήταν πολύ φιλικός με τα παιδιά, τον θυμάμαι σε ένα στρώμα θαλάσσης με όλα τα παιδάκια πάνω σαν μελισσούλες και μάλιστα αναρωτιόμουν, πού τη βρίσκει τόση όρεξη".



Η μητέρα κατέθεσε στο δικαστήριο ότι άρχισε να υποψιάζεται τον ντράμερ, όταν πληροφορήθηκε ένα άλλο επεισόδιο με ανήλικη. Τότε ρώτησε την κόρη της και εκείνη της αποκάλυψε τι συνέβαινε στο σπίτι του μουσικού.



"Μπορεί να μην είναι βιασμός, αλλά βιάστηκε η ψυχή της, έχασε την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Φοβόταν όταν την άγγιζαν στο σχολείο να την πουν «μπράβο» για κάτι. Δεν την άφηνα να πηγαίνει σε σπίτια φίλων της, εάν υπήρχε μπαμπάς στο σπίτι. Δεν μπορούσε να μεγαλώσει φυσιολογικά. Γιατί; Γιατί ο κατηγορούμενος ήθελε να ασκήσει τα διαστροφικά του ένστικτα στο δικό μου παιδί" συνέχισε η μητέρα.

Ο κ. Παπαϊωάννο, δικηγόρος της οικογένειας της καταγγέλουσας «Η οικογένεια ζητεί δικαίωση ….»



Το κορίτσι σήμερα είναι 17 ετών και όπως κατέθεσε η μητέρα του παρακολουθείται ακόμα ψυχολόγο.



"Έχει θάρρος της γνώμης της, θα πει πάντα την αλήθεια, με ό,τι σημαίνει για επιπτώσεις. Πιστεύω ότι έχω συμβάλει κι εγώ σε αυτό. Κάποια στιγμή του είχε γράψει κι ένα γράμμα να του το δώσει που του έγραφε: «Δεν καταλαβαίνω γιατί το έκανες αυτό; Γιατί με πείραξες, εγώ σε συμπαθούσα...»" τόνισε η μητέρα της νεαρής κοπέλας



Ο κατηγορούμενος μέσω των συνηγόρων του δήλωσε αθώος και ζήτησε να εξεταστεί από ειδικό επιστήμονα για να αποδείξει ότι δεν είναι παιδόφιλος. Πρωτόδικα έχει καταδικστεί σε κάθειρξη 12 ετών. Πρόσφατα προφυλακίστηκε μετά από καταγγελίες άλλων τεσσάρων γυναικών ότι ασελγούσε σε βάρος τους όταν ήταν ανήλικες. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 5 Ιουλίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Καταδίωξη με τραυματισμό αστυνομικών στο Κορωπί: Χειροπέδες σε 43χρονο

Θεσσαλονίκη: Aνήλικοι τραμπούκιζαν και εκβίαζαν παιδιά

Πρέβεζα: Μπαρμπούνι “γίγας” στα δίχτυα ψαρά (εικόνες)