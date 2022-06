Αθλητικά

Wimbledon – Ναδάλ: Θέλω να δώσω το “παρών”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ισπανός τενίστας ταλαιπωρείται από τραυματισμό, αλλά στις δηλώσεις του εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συμμετοχή του.

«Η πρόθεσή μου είναι να παίξω στο Γουίμπλεντον. Η θεραπεία και η εβδομάδα προπόνησης μου δίνει ελπίδα και δεν θα πήγαινα, αν δεν είχα σκοπό να παίξω. Θα ταξιδέψω, θα παίξω και θα κάνω μια εβδομάδα προπόνηση για να δω αν είναι εφικτό».

Λόγια του Ράφα Ναδαλ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα, μιλώντας για το προσεχές (27/6-10/7) τουρνουά γκραν σλαμ, αλλά και την κατάσταση του τραυματισμού του στο πόδι.

«Δεν έχω παίξει στο Γουίμπλεντον για τρία χρόνια. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί σε πέντε ημέρες, είμαι επιφυλακτικός, αλλά αυτό που έχει συμβεί μέχρι τώρα μου δίνει ελπίδα ότι μπορώ να είμαι παρών» πρόσθεσε.

«Οι αισθήσεις είναι καλές, το να παίζεις καλά στο Ρολάν Γκαρός βοηθάει στο επίπεδο της αυτοπεποίθησης, αλλά το χορτάρι είναι διαφορετική επιφάνεια. Δεν έχω παίξει στο χορτάρι για τρία χρόνια και θα είναι δύσκολο. Οι πρώτοι γύροι θα είναι κρίσιμοι. Αν περάσεις τους αντιπάλους, παίζεις με περισσότερη ασφάλεια» είπε.

«Το τένις είναι ένα αρκετά απρόβλεπτο άθλημα. Υπήρξε μια εποχή που τα πράγματα ήταν λίγο προβλέψιμα, γιατί τα τελευταία χρόνια τρεις ή τέσσερις παίκτες αγωνίστηκαν για σημαντικά τουρνουά, αλλά δεν είναι λογικό. Τώρα συμβαίνουν περισσότερα απροσδόκητα πράγματα» συμπλήρωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Λιγνάδη: Νέος κύκλος καταθέσεων (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Aνήλικοι τραμπούκιζαν και εκβίαζαν παιδιά

Πρέβεζα: Μπαρμπούνι “γίγας” στα δίχτυα ψαρά (εικόνες)