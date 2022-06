Οικονομία

Αχτσιόγλου: Ο διαρκής αυτοθαυμασμός του κ. Σταϊκούρα προκαλεί

H Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τις αποφάσεις του Eurogroup δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «Η μόνη έξοδος που πραγματικά δρομολογείται σήμερα είναι αυτή της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Η Τομεάρχης Οικονομικών της ΚΌ του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, σχολιάζοντας τις χθεσινές αποφάσεις του Eurogroup και τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για τη λήξη της ενισχυμένης εποπτείας, αναφέρει ότι «Ο διαρκής αυτοθαυμασμός του κ. Σταϊκούρα προκαλεί» και συνεχίζει.

«Προκαλεί σχεδόν το σύνολο της κοινωνίας που ασφυκτιά από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια και το πάρτι αισχροκέρδειας που εξελίσσεται με τη στήριξη της κυβέρνησης.

Προκαλεί την ιστορική μνήμη καθώς η λήξη του καθεστώτος ενισχυμένης εποπτείας είχε προσδιοριστεί για το φετινό καλοκαίρι ήδη από το καλοκαίρι του 2018, με την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και την απόφαση για τη ρύθμιση του χρέους.

Προκαλεί τα βιώματα των πολιτών επιχειρώντας να διαγράψει τις πολιτικές ευθύνες της ΝΔ για τη χρεωκοπία της χώρας και την ανθρωπιστική κρίση μιλώντας αορίστως για “ένα κεφάλαιο που άνοιξε το 2010”.», τονίζει στη συνέχεια η κυρία Αχτσιόγλου και καταλήγει, «Η μόνη έξοδος που πραγματικά δρομολογείται σήμερα είναι αυτή της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

