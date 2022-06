Πολιτισμός

Πέθανε ο Ζαν-Λουί Τρεντινιάν

Θλίψη στον χώρο του κινηματογράφου από την μεγάλη απώλεια του Ζαν-Λουί Τρεντινιάν.

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου του γάλλου ηθοποιού, Ζαν-Λουί Τρεντινιάν.

Μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του γαλλικού κινηματογράφου και θεάτρου, ο ηθοποιός Ζαν-Λουί Τρεντινιάν, πέθανε σήμερα σε ηλικία 91 ετών, ανακοίνωσε η σύζυγός του, η Μαριάν, μέσω του ατζέντη του.

Ο πρωταγωνιστής του «Ζ», του «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» και της «Αγάπης», άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα το πρωί, λόγω γήρατος, στο σπίτι του στο Γκαρ, «περιστοιχισμένος από τους οικείους του», ανέφερε η χήρα του.

