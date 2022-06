Κοινωνία

Φονικό στην Κρήτη - Βέρρας: απόλυτα μετανιωμένος ο κατηγορούμενος (βίντεο)

Τι ανέφερε για τον εντολέα του, τον 44χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία στον Μυλοπόταμο, ο δικηγόρος του Διονύσης Βέρρας στον ΑΝΤ1.

Λίγες ώρες μετά την απολογία του καθ' ομολογίαν δράστη του φονικού στον Μυλοπόταμο της Κρήτης, ο Διονύσης Βέρρας, δικηγόρος 44χρονου κατηγορουμένου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος έχει απόλυτη συνείδηση του τι έχει κάνει και είναι μετανιωμένος.

“Δε δικαιολόγησε την πράξη του, την εξήγησε την πράξη του, εξηγεί γιατί έφτασε σε αυτή” ανέφερε ο δικηγόρος.

Και συνέχισε, αναφέροντας: “Έχει απόλυτη συνείδηση του τι έκανε, είναι ένας ενάρετος και φιλήσυχος άνθρωπος. Δύο ώρες πριν περιφερόταν με την εικόνα της Παναγίας στην εκκλησία, είχε το μνημόσυνο του πατέρα του".

Επιπλέον τόνισε: “Ο άνθρωπος είπε ότι σε αυτή την κορυφαία στιγμή δεν ήθελε ποτέ να φτάσει όμως δεν μπόρεσε να ελέγξει τη συναισθηματική του φόρτιση”.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πιστόλι που είχε στο αυτοκίνητο και δήλωσε: "Το πιστόλι δεν το είχε για αυτό το πράγμα. Σίγουρα δεν είναι φιλήσυχοι πολίτες με τη έννοια ότι είναι δάσκαλοι σε κάποιο σχολείο ούτε παπάδες σε κάποια εκκλησία. Είναι άνθρωποι και βοσκοί, πάνε στα πρόβατά τους, έχουν ανάγκες, προστατεύουν το ποίμνιό τους, προστατεύουν τη ζωή τους, στο σκληρό τοπίο που είναι και σε σκληρές συνθήκες."

Ο άνθρωπος είπε στην απολογία του, "δεν ήθελε ποτέ να γίνει υπαίτιος να αφαιρεθεί μια ανθρώπινη ζωή, νέκρωσε το μυαλό μου ισχυρίζεται, και έκανε αυτόμ που έκανε." είπε ο Διονύσης Βέρρας και τονίζει ότι ο εντολέας του αισθάνεται απολύτως μετανιωμένος.

Ακόμη επεσήμανε πως δεν είχε ο κατηγορούμενος αντιδικία, αλλά "το θύμα φέρεται να είχε μια σκληρή συμπεριφορά απέναντι στον αδερφό του και στα άλλα μέλη της οικογένειάς του."

“Η δική μας υπερασπιστική γραμμή, είναι ότι ο άνθρωπος βρισκόταν εν βρασμώ ψυχής" είπε καταλήγοντας ο δικηγόρος.





