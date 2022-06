Πολιτική

Μητσοτάκης - Κυπριακό: Δεν νοείται λύση χωρίς κατάργηση των εγγυήσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνάντησή του κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο με εκπροσώπους της Επιτροπής Κατεχομένων Δήμων και της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων Κύπρου.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κύπρο, συναντήθηκε με εκπροσώπους της Επιτροπής Κατεχομένων Δήμων και της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων Κύπρου.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε εκ νέου η αταλάντευτη προσήλωση της Ελλάδας στον στόχο μιας αμοιβαία αποδεκτής επίλυσης του Κυπριακού, στη βάση των σχετικών Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την πάγια εθνική θέση ότι δε νοείται λύση του Κυπριακού χωρίς κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος των εγγυήσεων και χωρίς την πλήρη απόσυρση των παράνομων τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων από την Κύπρο.

Διαβεβαίωσε, δε, ότι η Ελλάδα παραμένει πάντοτε στο πλευρό των κατεχόμενων δήμων, στο δίκαιο αγώνα τους για την επιστροφή όλων ανεξαιρέτως των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες, εντός συνολικής και συμφωνημένης λύσης που θα σέβεται το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το αδιαμφισβήτητο και δικαιολογημένα μεγάλο υλικό και συναισθηματικό βάρος των Βαρωσίων αναγνωρίζεται και από τις οικείες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε την Επιτροπή Κατεχομένων Δήμων Κύπρου για την ευγενική και υψηλού συμβολισμού δωρεά της για την αποκατάσταση ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου έτους στην Ελλάδα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Βουλευτής της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Κυπριακή Δημοκρατία, Ιωάννης Παπαμελετίου και η διευθύντρια του Διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης 'Αννα Μαρία Μπούρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Λιγνάδη: Νέος κύκλος καταθέσεων (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Aνήλικοι τραμπούκιζαν και εκβίαζαν παιδιά

“Άγριες Μέλισσες”: εκπλήξεις και μεγάλες αποφάσεις στα νέα επεισόδια (εικόνες)