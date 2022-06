Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Παπαδόπουλος: η "δικαίωση" για το φιαλίδιο αίματος της Τζωρτζίνας και ο Δασκαλάκης (βίντεο)

Όλα όσα ανέφερε για τις εξελίξεις στην υπόθεση της Πάτρας ο Όθωνας Παπαδόπουλος, δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου στον ΑΝΤ1.

Ο Όθωνας Παπαδόπουλος, δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, για τις εξελίξεις στην υπόθεση των τριών νεκρών κοριτσιών στην Πάτρα.

Για τα φιαλίδια αίματος της Τζωρτζίνας, που δεν βρέθηκε κάποια φαρμακευτική ουσία, ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου αναφέρει πως “δικαιώνεται για ακόμη μία φορά η εντολέας μου, αποδεικνύεται ότι αυτό που υποστήριζε ήταν ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα, πράγματι έγινε εξέταση και αποτέλεσμα από την έρευνα που έγινε στα φιαλίδια, που δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία φαρμακευτική ουσία, κανένας εξωγενής παράγοντας που να έχει οδηγήσει το παιδί σε αυτό το καρδιολογικό ιστορικό”.

Επιπλέον ανέφερε μεταξύ άλλων: “Η εξέταση αυτή δικαιώνει τη Ρούλα Πισπιρίγκου, καθώς ακούγαμε το τελευταίο διάστημα, ότι γινόταν μεθοδικά η χορήγηση αυτής της ποσότητας, αυτής της ουσίας από τη μητέρα στο παιδί, υπήρχε μια παραφιλολογία ότι είχε βασανιστεί το παιδί, ότι είχε μεθοδευτεί όλη αυτή η δραστηριότητα από τη μητέρα και κάτι τέτοιο πλέον καταρρίπτεται.”

Όσον αφορά το εάν η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει επαφές με τον εν διαστάσει σύζυγό της, Μάνο Δασκαλάκη, ανέφερε: “δεν υπάρχει καμία απολύτως επικοινωνία μεταξύ τους, δηλώνει πικραμένη, καθώς θα ήθελε τη στήριξή του στις δύσκολες στιγμές που περνά, από όσο μου έχει διατυπώσει της έχει στοιχίσει πολύ”.

Ακόμη επισήμανε πως η εντολέας του δεν έχει κάποιο στοιχείο στην έρευνα, αλλά τοποθετείται δια μέσω του δικηγόρου της διατρανώνοντας πως δεν θα μπορούσε ποτέ να στραφεί ενάντια στην υγεία και πολύ περισσότερο στη ζωή των παιδιών της.

Για αίτημα αποφυλάκισης ανέφερε πως πρόκειται να διατυπωθεί, ενώ ήδη βρίσκονται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης της ανακριτικής διαδικασίας. “Θα διατυπώσουμε, αίτημα επανεξέτασης δείγματος αίματος της 29ης Ιανουαρίου και ζητάμε την αποδοχή μετά την απόρριψη.” και τόνισε ότι η πορεια του αιτήματος αυτού θα διαμορφώσει και τις επόμενες ενέργειες της Ρούλας Πισπιρίγκου.

