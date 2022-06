Πολιτική

Αιγαίο: Δεκάδες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά

Τέσσερα από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα και σημειώθηκαν ισάριθμες εμπλοκές με τα ελληνικά μαχητικά που αναχαίτισαν τα τουρκικά.

Σωρεία παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου, πραγματοποίησαν και σήμερα Παρασκευή 17 Ιουνίου, τουρκικά αεροσκάφη .Συγκεκριμένα 17 αεροσκάφη της γείτονος προχώρησαν σε 23 παραβιάσεις συνολικά.

Ειδικότερα, πέντε ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 και ένας σχηματισμός τεσσάρων μαχητικών πέταξαν πάνω από τον εθνικό μας εναέριο χώρο και προχώρησαν σε 9 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 12 παραβιάσεις. Στις σημερινές παραβιάσεις συμμετείχαν και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV, που σημείωσε 11 παραβιάσεις και δύο ελικόπτερα.

Από τα μαχητικά αεροσκάφη τα τέσσερα ήταν οπλισμένα, ενώ σημειώθηκαν τέσσερις εμπλοκές. Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

