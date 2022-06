Υγεία - Περιβάλλον

Γκουτέρες: Στα μέσα του αιώνα το 75% των ανθρώπων μπορεί να ζει με ξηρασία

Ο ΓΓ του ΟΗΕ, χτυπάει «καμπανάκι» για τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

«Η φροντίδα της γης μας και της βιοποικιλότητας της μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και να βοηθήσει στην επίτευξη όλων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης», προτάσσει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε μήνυμά του για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας.

Στην αρχή του μηνύματός του, ο Αντόνιο Γκουτέρες εκφράζει την παραδοχή πως οι ξηρασίες γίνονται όλο και πιο συχνές και έντονες και πως η ευημερία εκατομμυρίων ανθρώπων διακυβεύεται από την αύξηση των αμμοθυελλών, των πυρκαγιών, των κατεστραμμένων καλλιεργειών, του εκτοπισμού και των συγκρούσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ προειδοποιεί πως μέχρι τα μέσα του αιώνα, τα τρία τέταρτα των ανθρώπων μπορεί να ζουν με ξηρασία. Κατά τον Αντόνιο Γκουτέρες, η κλιματική αλλαγή φέρει μεγάλη ευθύνη, αλλά το ίδιο και ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τη γη μας. «Ο μισός πληθυσμός του κόσμου αντιμετωπίζει ήδη τις συνέπειες της υποβάθμισης της γης, με τις γυναίκες και τα κορίτσια να πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα» παρατηρεί.

Ωστόσο, ο γενικός γραμματέας εκφράζει την πεποίθηση πως η καθοδική αυτή πορεία μπορεί και πρέπει να αντιστραφεί. H διασφάλιση της παραγωγικότητας της γης και των εδαφών είναι ένας φθηνός, υπέρ των φτωχών τρόπος για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη βελτίωση των μέσων διαβίωσης και της ευημερίας των φτωχότερων και πιο ευάλωτων ανθρώπων του κόσμου.

«Η ενδυνάμωση των γυναικών ως γαιοκτήμονες είναι επίσης μια αλλαγή παιχνιδιού για την αποκατάσταση της γης. Μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη γη με ένα μέρος των ποσών που δαπανώνται σήμερα σε επιζήμιες για το περιβάλλον επιδοτήσεις. Κάθε δολάριο που επενδύεται στην αποκατάσταση της γης μπορεί να αποφέρει 30 φορές περισσότερο σε οφέλη. Στην Αφρική, το Μεγάλο Πράσινο Τείχος του Σαχέλ έχει ήδη αποκαταστήσει εκατομμύρια εκτάρια γης και έχει δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας, από το Ντακάρ μέχρι το Τζιμπουτί» εξηγεί.

Παράλληλα, ο Αντόνιο Γκουτέρες προτάσσει την ανάγκη να γίνουν πολλά περισσότερα και καλεί σε δράση «τώρα για να θωρακίσουμε το μέλλον μας».

