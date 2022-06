Αθλητικά

Θάνατος αθλήτριας: “Ράγισαν καρδιές” στην κηδεία της 22χρονης (βίντεο)

Σπαρακτικές στιγμές στην κηδεία της 22χρονης αθλήτριας από την Κρήτη που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή.

Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει η ξαφνική απώλεια της 22χρονης αθλήτριας από τα Χανιά την ώρα που έκανε προπόνηση στο γήπεδο των ΤΕΦΑΑ στην Κομοτηνή.

Η αθλήτρια δεν είχε βεβαρημένο ιστορικό, έφυγε από τη ζωή έτσι ξαφνικά. Συγγενείς, φίλοι όλο το χωριό των Παλαιών Ρουμάτων ήταν εκεί για να πει το τελευταίο αντίο στην Γεωργία. Την εξόδιο ακολουθία τέλεσε ο Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο θάνατος του νεαρού κοριτσιού οφείλεται σε ανακοπή καρδιάς με την προσοχή να στρέφεται πλέον στις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Το μη βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό επιβεβαιώνει και ο ιατροδικαστής, Νικόλαος Κιφνίδης: «Ελήφθησαν ιστοτεμαχια για την ιατροδικαστικη ιστολογικη εξέταση, αίμα και ουρά για τοξικολογικη εξέταση θα περιμένουμε τα αποτελέσματα. Αθλήτρια η κοπέλα δεν είχε παρελθόν».

Ακόμη, συγγενείς της νεαρής αθλήτριας διαψεύδουν τις φήμες ότι για τον θάνατο της ευθύνεται το εμβόλιο καθώς ήταν ανεμβολίαστη.

