Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Πρωτάθλημα στον Πειραιά... με σκούπα

Οι «ερυθρόλευκοι» στέφθηκαν πανάξιοι πρωταθλητές, πετυχαίνοντας μόνο νίκες κόντρα σε όλους τους αντιπάλους τους στα play off.

Ο Ολυμπιακός είναι ξανά πρωταθλητής Ελλάδας! Για πρώτη φορά από το 2016 και 13η στην Ιστορία του! Σε αυτήν την πρώτη σεζόν της επιστροφής στην Basket League, η ομάδα του Πειραιά δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης της ανωτερότητάς της και κάνοντας “sweep” (3-0) έναντι του Παναθηναϊκού, στη σειρά των τελικών, κατέκτησε το νταμπλ.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μετέτρεψαν σε φιέστα τίτλου το Game 3, το οποίο ήταν και το τελευταίο της απίστευτης καριέρας του αρχηγού του Ολυμπιακού, Γιώργου Πρίντεζη, επικρατώντας με 93-74 του Παναθηναϊκού, στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που είχε «ντυθεί» στα κόκκινα, μετά τον dress code που... επέβαλε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, να φορούν δηλαδή κόκκινα όλοι οι φίλαθλοι στο ΣΕΦ. Στον 1ο τελικό, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 74-61 στο ΣΕΦ, ενώ πέρασε νικηφόρα με 72-78 από το ΟΑΚΑ στο Game 2.

Κορυφαίος του Ολυμπιακού ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 25 πόντους (4/5 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Κώστας Σλούκας πέτυχε 14 πόντους με 4/7 τρίποντα, είχε 5 ασίστ και 1 κλέψιμο. Από 10 πόντους πρόσθεσαν οι Παπανικολάου και ΜακΚίσικ.

Από πλευράς Παναθηναϊκού, ο Νεμάνια Νέντοβιτς έκανε το καλύτερο παιχνίδι του σε αυτήν την τελική σειρά, με 23 πόντους (3/9 τρίποντα). Double double σημείωσε ο Γιώργος Παπαγιάννης με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ διψήφιος (10π.) ήταν και ο Μποχωρίδης

Αυτή ήταν η 7η νίκη των «ερυθρόλευκων» επί των «πρασίνων» σε 8 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις την τρέχουσα σεζόν. Η μοναδική φορά που ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό φέτος ο Ολυμπιακός ήταν στον πρώτο γύρο της Basket League, στο ΣΕΦ, η οποία ήταν και η μοναδική ήττα του στην κανονική περίοδο.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοβ παρακολούθησε δια ζώσης τον 3ο τελικό, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους των γηπεδούχων, όταν από τα μεγάφωνα ο εκφωνητής ενημέρωσε για την παρουσία του, με το σκορ 15-15. Ο Σέρβος πρώην παίκτης σηκώθηκε όρθιος και χαιρέτησε τον κόσμο του Ολυμπιακού, που φώναζε ρυθμικά το όνομά του. Αν και έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, δεν αποκλείεται να αποχωρήσει λόγω της μη συμμετοχής της ρωσικής ομάδας στη Euroleague, μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Ο σέντερ έχει δεσμούς αγάπης με τον Ολυμπιακό και δεν αποκλείεται να επιστρέψει...

Τα δεκάλεπτα: 28-26, 55-48, 63-53, 93-74

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Πουρσανίδης Γ. Ζαχαρής

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 8 (2), Ντόρσεϊ 6 (1), Φαλ 6, Βεζένκοφ 25 (4), Παπανικολάου 10 (2), Λούντζης, Λαρεντζάκης 8 (2), Σλούκας 14 (4), Μάρτιν 2, Πρίντεζης, Ζαν-Σαρλ 4, ΜακΚίσικ 10

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Βόβορας): Παπαγιάννης 15, Παπαπέτρου 6, Ουάιτ 2, Νέντοβιτς 23 (3), Σαντ-Ροος 3 (1), Σίβα 9 (1), Μέικον, Μποχωρίδης 10 (1), Κασελάκης 3 (1), Έβανς 3 (1),

