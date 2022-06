Οικονομία

Power Pass: 15 ερωτήσεις - απαντήσεις για την επιδότηση ρεύματος

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, πως υποβάλλεται η αίτηση, τι στοιχεία χρειάζονται και πότε θα πιστωθούν τα χρήματα, μεταξύ των ερωτημάτων που απαντώνται.

Τι είναι το Power Pass;

Το Power Pass είναι πλατφόρμα που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την οικονομική ενίσχυση οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος. Η επιδότηση αφορά στους λογαριασμούς ρεύματος πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης εντός Ελλάδος, που εκδόθηκαν κατά το διάστημα από 01-12-2021 έως και 31-05-2022 και, ανάλογα με το ύψος των λογαριασμών, μπορεί να ανέλθει μέχρι και στο ποσό των 600Euro.

Δικαιούμαι Power Pass;

Είστε δικαιούχος του Power Pass για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που εκδόθηκαν για την πρώτη κατοικία και τη φοιτητική στέγη προστατευόμενου μέλους που σπουδάζει εντός Ελλάδος εφόσον:

είστε φορολογικός κάτοικος Ελλάδος,

το καθαρό οικογενειακό σας εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων δεν ξεπερνά τις 45.000 Euro, με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020,

ο ΑΦΜ που καταχωρίζετε στην πλατφόρμα δεν έχει δηλωθεί ήδη ως εξαρτώμενο μέλος σε αίτηση που έχει υποβληθεί από άλλο πρόσωπο και

η αύξηση στους λογαριασμούς ρεύματος που εκδόθηκαν κατά το διάστημα από 01-12-2021 έως και 31-05-2022 ξεπερνά συνολικά τα 30 Euro.

Πώς θα υποβάλω αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται στο vouchers.gov.gr.

Ποια είναι η διαδικασία;

H λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή. Αναλυτικά:

1. Εισέρχεστε στην πλατφόρμα με τους κωδικούς σας στο Taxisnet και επιβεβαιώνετε ότι τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, έτος γέννησης) που εμφανίζονται είναι σωστά.

2. Επιλέγετε αν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για εσάς ή για προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς σας.

3. Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία της κύριας κατοικίας ανά μήνα (διεύθυνση και αριθμός παροχής). Τα στοιχεία αυτά μπορείτε:

είτε να τα επιβεβαιώσετε,

είτε να τα τροποποιήσετε μέσω της πλατφόρμας «Δήλωση Κύριας Κατοικίας για Power Pass» η οποία έχει υλοποιηθεί από την ΑΑΔΕ. (περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική ερώτηση).

4. Στην ίδια σελίδα εμφανίζονται και τα πεδία ώστε να συμπληρώσετε το e-mail σας, το IBAN και το όνομα του τραπεζικού ιδρύματος όπου τηρείται ο τραπεζικός σας λογαριασμός.

5. Πατώντας «Υποβολή», ολοκληρώνετε τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Ποιος μπορεί να κάνει την αίτηση για το Power Pass;

Η αίτηση για το Power Pass μπορεί να υποβληθεί από κάθε πρόσωπο που δηλώνει ότι ένας αριθμός παροχής αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία του. Έτσι, όλη η διαδικασία μπορεί να γίνει από έναν/μία εκ των συζύγων, χωρίς να χρειάζεται κοινή ή διπλή αίτηση και από τα δύο πρόσωπα. Για δηλώσεις που αφορούν στην πρώτη κατοικία εξαρτώμενων μελών (περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική ερώτηση), η διαδικασία πρέπει να γίνει από το πρόσωπο που αναφέρεται ως κηδεμόνας.

Ο αριθμός παροχής είναι σε όνομα άλλου προσώπου. Τι πρέπει να κάνω;

Εφόσον ο αριθμός της παροχής δηλώνεται στα στοιχεία κύριας κατοικίας σας στο Taxisnet, είναι αδιάφορο το όνομα στο οποίο είναι χρεωμένος ο αριθμός παροχής στα μητρώα του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος.

Ποια στοιχεία πρέπει να έχω διαθέσιμα για να ολοκληρώσω τη διαδικασία;

Χρειάζεται να έχετε τους κωδικούς σας στο Taxisnet για την αυθεντικοποίησή σας κατά την είσοδό σας στην πλατφόρμα και τον το IBAN του λογαριασμού στον οποίο επιθυμείτε να πιστωθεί η επιδότηση.

Χρειάζεται να επισυνάψω κάποιο δικαιολογητικό;

Όχι. Όλα τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Τα στοιχεία της κύριας κατοικίας μου που εμφανίζονται στην πλατφόρμα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τι πρέπει να κάνω;

Σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί να μεταβείτε στο https://www1.aade.gr/saadeapps3/powerpass/katoikia. Μπορείτε να μεταφερθείτε στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «Δήλωση Κύριας Κατοικίας για Power Pass» μέσω του vouchers.gov.gr, κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο που εμφανίζεται κάτω από τα στοιχεία πρώτης κατοικίας. Τα στοιχεία που θα δηλώσετε στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ καταχωρίζονται αμέσως. Έτσι, αφού συμπληρώσετε τα σωστά στοιχεία πρώτης κατοικίας, μπορείτε να επιστρέψετε στην πλατφόρμα του Power Pass και να ολοκληρώσετε την αίτησή σας.

Το παιδί μου σπουδάζει σε άλλη πόλη. Δικαιούται ξεχωριστό Power Pass;

Ναι, εφόσον είναι δηλωμένο ως προστατευόμενο μέλος. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να υποβάλετε μέχρι και τρεις επιπλέον αιτήσεις για προστατευόμενα μέλη, ακολουθώντας κάθε φορά τα παραπάνω βήματα.

Υποβάλλω φορολογική για πρώτη φορά κατά το φορολογικό έτος 2021. Δικαιούμαι το Power Pass;

Ναι, αρκεί να υποβάλετε τη δήλωσή σας πριν από την αίτηση για το Power Pass. Σε αυτή την περίπτωση, θα λαμβάνεται υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων του φορολογικού έτους 2021.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και την 30ή Ιουνίου. Κατά τις πρώτες ημέρες της λειτουργίας της, η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά για τους δικαιούχους, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. Από την Παρασκευή 17-06-2022 το vouchers.gov.gr θα είναι διαθέσιμο για πολίτες με ΑΦΜ που λήγει σε 1 και, μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, η πλατφόρμα θα ανοίγει κλιμακωτά για το σύνολο των δικαιούχων και θα εκδίδονται νεότερες ανακοινώσεις.

Μπορώ να υποβάλω αίτηση στα ΚΕΠ;

Τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο, η υποβολή των αιτήσεων για το Power Pass υποβάλλεται μόνο ψηφιακά.

Τι ποσό πρόκειται να λάβω μέσω του Power Pass;

Το ποσό που θα λάβετε εξαρτάται από το ύψος των λογαριασμών της περιόδου που καλύπτεται από το Power Pass. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 60% της αύξησης της τιμής ρεύματος της πρώτης κατοικίας. Η επιστροφή δίνεται σε όσους πλήρωσαν συνολική αύξηση ρεύματος τους έξι μήνες άνω των 30 Euro (και, επομένως, θα λάβουν τουλάχιστον 18 Euro). Η επιδότηση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 600 Euro ανά καταναλωτή.

Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στον λογαριασμό μου;

Η εκκαθάριση των αιτήσεων, ο προσδιορισμός του ποσού επιστροφής και η καταβολή του στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

