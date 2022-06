Οικονομία

Ρεύμα: Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση για το πλαφόν στη χονδρική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από πότε τίθεται σε ισχύ. Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο.

Κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής (17.06.2022) στη Βουλή η ρύθμιση για την επιβολή πλαφόν στις τιμές χονδρικής του ρεύματος με στόχο την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμολογίων ρεύματος και την επιστροφή των τιμών στο επίπεδο του φθινοπώρου.

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και προβλέπει ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας θα αποζημιώνονται με διοικητικά οριζόμενες τιμές οι οποίες θα οριστούν με υπουργική απόφαση.

Η απόφαση θα καθορίσει τον μαθηματικό τύπο για τον καθορισμό της ανωτάτης τιμής για κάθε κατηγορία μονάδων (φυσικού αερίου, λιγνιτικές, υδροηλεκτρικά και ανανεώσιμες πηγές), λαμβάνοντας υπόψη όπου υπάρχει τη διακύμανση της τιμής των καυσίμων και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η διάταξη προβλέπει ότι ο έκτακτος μηχανισμός θα εφαρμοστεί από 1ης Ιουλίου και για διάστημα ενός έτους. Η διαφορά ανάμεσα στις ανώτατες τιμές και εκείνες που διαμορφώνονται στο Χρηματιστήριο θα μεταφέρεται στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για την χρηματοδότηση της μείωσης των τιμολογίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Αστυνομικός “ηγετικό στέλεχος” σπείρας ναρκωτικών

Πρέβεζα: Μπαρμπούνι “γίγας” στα δίχτυα ψαρά (εικόνες)

Power Pass: 15 ερωτήσεις - απαντήσεις για την επιδότηση ρεύματος