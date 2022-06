Κοινωνία

Μεταναστευτικό - Κύκλωμα: δεκάδες συλλήψεις σε “εταιρεία” με τα “χρυσά κέρδη”

Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος διακίνησης μεταναστών και πλαστογραφίας ταξιδιωτικών εγγράφων. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 58 ατόμων.

Κύκλωμα διακίνησης μεταναστών και πλαστογραφίας ταξιδιωτικών εγγράφων εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Συνελήφθησαν 28 άτομα, εκ των οποίων 22 αλλοδαποί και 6 Έλληνες, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 58 ατόμων.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφίας και πλαστογραφίας πιστοποιητικών κατ' επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και του Κώδικα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τα μέσα του 2021, συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση με δομημένη και διαρκή δράση, με ιεραρχική δομή μέσω της παράνομης διακίνησης μεταναστών από την Ελλάδα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κατάρτιση πλαστών εγγράφων και την επιτάχυνση έκδοσης νομιμοποιητικών εγγράφων έναντι χρηματικών αμοιβών.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους, ως προς την ανεύρεση πελατών, τη διαχείριση χρηματικών ποσών, την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων, την παροχή οχήματος για τη μεταφορά μεταναστών, και την κατάρτιση - νόθευση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Το κύκλωμα κατάρτιζε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα εγχώριων αλλά και αλλοδαπών Αρχών, τα οποία πωλούσε σε μετανάστες, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Στη συνέχεια τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διευκόλυναν την έξοδο αυτών από την Ελλάδα μεταφέροντάς τους παράνομα σε χώρες της Ευρώπης.

Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι πωλούσαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα σε ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς, τα οποία μαζί με την μεταφορά τους από και προς την Ελλάδα σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη και προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους πληθώρα επιλογών, τα κοστολογούσαν από 5.000 - 10.000 ευρώ για κάθε άτομο, ανά περίπτωση.

Επιπλέον, διευκόλυναν την έκδοση νομιμοποιητικών εγγράφων σε αλλοδαπούς, έναντι του ποσού των 500 ευρώ για τον καθένα. Μάλιστα, μια Ελληνίδα, υπάλληλος Υπηρεσίας, που συνελήφθη, κατηγορείται ότι για την επιτάχυνση παραλαβής νομιμοποιητικών εγγράφων ζητούσε και λάμβανε το χρηματικό ποσό των τριακοσίων 300 ευρώ για κάθε αλλοδαπό.

Σημειώνεται, ότι τα μέλη της οργάνωσης, κατά την εγκληματική τους δράση, χρησιμοποιούσαν για την μεταξύ τους επικοινωνία διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας, συνομιλώντας μάλιστα με συγκεκριμένη κωδικοποίηση. Προκειμένου μάλιστα να παραλάβουν την χρηματική αμοιβή, από καταστήματα - εγγυητήρια ζητούσαν από τους διακινούμενους να τους αποστείλουν φωτογραφία μέσα από το αεροπλάνο για την επιβεβαίωση της μεταφοράς. Επίσης, το κύκλωμα παρείχε στους ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς προσωρινό κατάλυμα μέχρι να «τακτοποιηθούν».

Κατά την διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, διενεργήθηκαν συνολικά 51 έρευνες, παρουσία 9 δικαστικών λειτουργών, σε σπίτια και σε καταστήματα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1.010 διαβατήρια και ταυτότητες ξένων χωρών, το συνολικό χρηματικό ποσό των 30.210 ευρώ, 50 κινητά τηλέφωνα, 9 Ι.Χ αυτοκίνητα, 3.500 ψηφιακά αρχεία ταξιδιωτικών εγγράφων ταυτοποίησης (διαβατήρια, ταυτότητες κ.λ.π). τα οποία χρησιμοποιούνται ως μήτρες πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, 2500 έγγραφα - αποδείξεις μεταφοράς χρηματικών ποσών μέσω εταιρειών, υποδηλώνοντας τον διεθνικό χαρακτήρα της οργάνωσης, έχοντας μεταφορές χρημάτων με μεγάλο αριθμό αποδεκτών εξωτερικού.

Ταυτόχρονα, σε 3 διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια κατάρτισης πλαστών εγγράφων, αποτελούμενα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτές μεγάλης ευκρίνειας και σφραγίδες. Επίσης σε διαμέρισμα, που είχαν μισθώσει μέλη της οργάνωσης, στην περιοχή του Πειραιά, εντοπίστηκαν 12 αλλοδαποί - μετανάστες, οι οποίοι ήταν υπό αναχώρηση.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ, το οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπερβαίνει το ποσό των 2.450.000 ευρώ. Η πλειοψηφία των μελών της οργάνωσης έχουν απασχολήσει τις Αρχές κατ' επανάληψη, για τα ίδια, καθώς και για άλλα αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

