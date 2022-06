Αθλητικά

Ολυμπιακός: ο Πρίντεζης, το “αντίο” και οι πανηγυρισμοί (εικόνες)

Η αποχώρηση του αρχηγού, μετά απο την κατάκτηση του νταμπλ, πλημμύρισε με συγκίνηση την ομάδα και τους φιλάθλους.

Με τα μεγάφωνα να παίζουν «από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής, με τη σημαία μας ψηλά», ένας ένας οι πρωταγωνιστές του πρωταθλητή Ελλάδας Ολυμπιακού μπήκαν στο παρκέ του ΣΕΦ, λίγα μόλις λεπτά μετά τη νίκη με 93-74 και το 3-0 επί του Παναθηναϊκού, για τη στέψη!

Πρώτοι πέρασαν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος φορώντας κόκκινα μπλουζάκια με το όνομα του Πρίντεζη και το νούμερο του αρχηγού του Ολυμπιακού, δηλαδή το Νο 15. Και οι πρόεδροι της ομάδας του Πειραιά δεν ήταν οι μόνοι... αφού ένας ένας οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, με πρώτον τον Τόμας Ουόκαπ (σ.σ. το νούμερό του είναι το 0, περνούσαν μέσα από τη φυσούνα ακούγοντάς το όνομά τους), φορώντας το ίδιο μπλουζάκι προς τιμή του Γιώργου Πρίντεζη. Αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι στην καριέρα του Συριανού πάουερ φόργουορντ... και είχε το ιδανικό τέλος, την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας.

Κι όταν ήρθε η στιγμή να εμφανιστεί εκείνος, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να παραληρεί, ο Πρίντεζης πήρε το μικρόφωνο και εμφανώς συγκινημένος είπε: «Σας ευχαριστώ όλους για τα 20 χρόνια που περάσαμε παρέα. Όχι μόνο για τις όμορφες στιγμές. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εκεί και στις δύσκολες στιγμές. Στις μαγικές στιγμές, σε όποιες στιγμές περάσαμε παρέα. Σας ευχαριστώ! Καλή συνέχεια στην ομάδα μας!».

«Γιώργο Ψυχάρα Ολυμπιακάρα» τραγουδούσαν με όλη τη δύναμη της φωνής τους οι φίλαθλοι της ομάδας του Πειραιά. Τότε, ο Κώστας Σλούκας πήρε το μικρόφωνο και είπε προς τον κόσμο: «Τώρα ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Γιώργο! Την παικτάρα!». Και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σείστηκε από το χειροκρότημα προς τιμήν του Γιώργου Πρίντεζη.

Για να μπει στο κέντρο, κάτω από το βάθρο ο Γιώργος Πρίντεζης και να παραλάβει από τα χέρια του προέδρου του ΕΣΑΚΕ, Βαγγέλη Γαλατσόπουλου, το τρόπαιο του πρωταθλητή Ελλάδας.

Και όπως πάντα... χιουμορίστας, αφού ταλαιπώρησε λίγο τον κόσμο σηκώνοντας μέχρι τα μισά δυο τρεις φορές την κούπα, ο Γιώργος Πρίντεζης, ο αρχηγός του Ολυμπιακού την ύψωσε στον... ουρανό του ΣΕΦ, ο οποίος γέμισε χρυσά και κόκκινα φέιγ βολάν.

Μπαρτζώκας: Ο Πρίντεζης είναι η ιστορία της ομάδας του Ολυμπιακού

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, είπε το δικό του ξεχωριστό «αντίο» στον Γιώργο Πρίντεζη, ενώ υπογράμμισε ότι «η ομάδα αυτή έχει μεγάλη βάση για να συνεχίσει σε υψηλό επίπεδο», σε δηλώσεις του μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας από τους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην κάμερα της ΕΡΤ: «Ήταν μια δικαίωση για την ομάδα μας. Είχαμε μια πολύ δύσκολη ομάδα για να παίξεις εναντίον. Φέτος μίλησα πολύ εγώ, τώρα είναι η ώρα να μιλήσουν οι πρόεδροι κι οι παίκτες. Η συνεκτικότητα της ομάδας ήταν το πιο σημαντικό, το πώς νοιαζόταν ο ένας για τον άλλον. Η ομάδα αυτή έχει μεγάλη βάση για να συνεχίσει σε υψηλό επίπεδο». Αναφερόμενος στον Γιώργο Πρίντεζη, είπε: «Είναι η ιστορία της ομάδας του Ολυμπιακού, το πιο αγαπητό πρόσωπο στις τάξεις των φιλάθλων μας. Η ζωή του εύχομαι να είναι τόσο γεμάτη, τόσο χαρούμενη και τόσο έντονη όσο αυτά τα 20 χρόνια στον Ολυμπιακό».

