Χίθροου: Εκατοντάδες “ορφανές” βαλίτσες… στοιβάζονται στον τερματικό σταθμό (βίντεο)

Εικόνες χάους στο αεροδρόμιο, που δεν είναι το μόνο στην Ευρώπη που αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα, λόγω της μείωσης προσωπικού την περίοδο της πανδημίας.

Η έλλειψη προσωπικού στο αεροδρόμιο του Χίθροου, στο Λονδίνο, παράλληλα με ένα «πρόβλημα στο σύστημα αποσκευών» δημιούργησε ένα «ποτάμι» από… ορφανές αποσκευές επιβατών.

Τις σκηνές με τις εκατοντάδες βαλίτσες στοιβαγμένες έξω από τερματικό σταθμό, στο πλέον πολυσύχναστο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, κατέγραψε δημοσιογράφος του Sky News.

«Υπήρχαν στοίχοι από βαλίτσες χωρίς ιδιοκτήτες, ομαδοποιημένες γύρω από διάφορους μεταφορικούς ιμάντες», διαπίστωσε η Ντέμπορα Χάινς και όταν απευθύνθηκε στο προσωπικό του αεροδρομίου η απάντηση που έλαβε ήταν πως υπάρχει «πρόβλημα με το σύστημα αποσκευών».

An "enormous luggage carpet" has been spotted outside a terminal at the UK's busiest airport, as staff grapple with an "ongoing issue with the baggage system"https://t.co/ropdTNSjK7 pic.twitter.com/A0H87zsBdx — Sky News (@SkyNews) June 17, 2022

«Οι υπάλληλοι έμοιαζαν να προσπαθούν να τακτοποιήσουν τις βαλίτσες δίπλα σε στύλους με γράμματα από το αλφάβητο κολλημένα πάνω τους - ίσως ήταν να αντιστοιχούν στο όνομα του ιδιοκτήτη κάθε τσάντας», εκτίμησε η δημοσιογράφος.

If you are missing your luggage it’s probably at Heathrow pic.twitter.com/1ks0XMu8Ig — Cade Timbers (@C_Timb) June 17, 2022

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Χίθροου, «νωρίτερα υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα με το σύστημα αποσκευών του Τερματικού 2, το οποίο έχει πλέον επιλυθεί. Οι επιβάτες μπορούν πλέον να κάνουν check-in κανονικά, αλλά ορισμένοι επιβάτες που αναχώρησαν από τον τερματικό σταθμό 2 νωρίτερα σήμερα μπορεί να ταξίδεψαν χωρίς τις αποσκευές τους. Συνεργαζόμαστε στενά με αεροπορικές εταιρείες για να επανενώσουμε τους επιβάτες με τις αποσκευές τους το συντομότερο δυνατό».

Utter bedlam at Heathrow this evening. Our country’s two major airports now reduced to pandemonium pic.twitter.com/TkyJW2Z0tM — Dominic Waghorn (@DominicWaghorn) June 17, 2022

Οι εικόνες χάους στο αεροδρόμιο του Χίθροου έρχονται σε μια περίοδο που αρκετά αεροδρόμια της Ευρώπης αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα εξαιτίας της πολιτικής αρκετών αεροπορικών εταιρειών και αεροδρομίων να μειώσουν το προσωπικό τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με αποτέλεσμα εκατοντάδες ακυρώσεις τον περασμένο μήνα.

Την Παρασκευή, το αεροδρόμιο του Γκάτγουικ ανακοίνωσε ότι περιορίζει τον αριθμό των ημερήσιων πτήσεων σε 825 τον Ιούλιο και 850 τον Αύγουστο για να βοηθήσει τους επιβάτες «να βιώσουν ένα πιο αξιόπιστο και καλύτερο επίπεδο εξυπηρέτησης» μετά από ανασκόπηση των λειτουργιών του.

