Κοινωνία

Γέρακας: “Γάζωσαν” ιδιοκτήτη βενζινάδικου στην Λεωφόρο Μαραθώνος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες κάλυκες περισυνέλλεξαν οι αστυνομικοί από το σημείο της επίθεσης, που έγινε αμέσως μόλις το θύμα έφθασε στο κατάστημα.

Ενέδρα θανάτου έστησαν άγνωστοι το πρωί σε ιδιοκτήτη βενζινάδικου στη Λεωφόρο Μαραθώνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες, πυροβόλησαν και σκότωσαν επιτόπου τον 38χρονο ιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων, που βρίσκεται στην Λεωφόρο Μαραθώνος 90, στο ύψος του Γέρακα.

Το βίντεο αυτό ελήφθη λίγα λεπτά μετά την φονική επίθεση:

Ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου καυσίμων έφτασε με το όχημα του, μία BMW αλεξίσφαιρη. Πάρκαρε μπροστά από το κατάστημα και βγήκε έξω από το όχημα.

Τότε, ένα άλλο αυτοκίνητο, λευκού χρώματος, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα, τον πλησίασε και τότε δέχθηκε καταιγισμό πυρών απο καλάσνικοφ, με αποτέλεσμα ο 38χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν στο σημείο τουλάχιστον 25 κάλυκες.

Λίγο μετά την επίθεση, στην οδό Μάνου Κατράκη στην Παλλήνη, εντοπίστηκε ένα καμμένο βαν, το οποίο οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι είναι αυτό με το οποίο διέφυγαν οι δράστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα φέρεται να είχε απασχολήσει στο παρελθόν το τμήμα εκβιαστών της Αστυνομίας.

Πηγή βίντεο: irafina





Ειδήσεις σήμερα:

ΒΟΑΚ - Τροχαίο: νεκρός οδηγός νταλίκας που εγκλωβίστηκε στην καμπίνα (εικόνες)

Power Pass: 15 ερωτήσεις - απαντήσεις για την επιδότηση ρεύματος

Χίθροου: Εκατοντάδες “ορφανές” βαλίτσες… στοιβάζονται στον τερματικό σταθμό (βίντεο)