Κόσμος

Ουκρανία: Ρωσικό μεταγωγικό πλοίο βυθίστηκε μετά από πυραυλικό χτύπημα

Τι ανέφερε ο Μαξίμ Μαρτσένκο, διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων στην Οδησσό

(εικόνα αρχείου)



Ρωσικό μεταγωγικό πλοίο, το οποίο μετέφερε όπλα στο στρατηγικής σημασίας Φιδονήσι, κοντά στις ακτές της νότιας Ουκρανίας, βυθίστηκε αφού χτυπήθηκε από πυραύλους δυτικής κατασκευής, δήλωσε Ουκρανός αξιωματικός.

Νωρίτερα την Παρασκευή, είχε μεταδοθεί ότι το πλοίο Βασίλι Μπετς του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας υπέστη μεγάλες ζημιές όταν χτυπήθηκε από πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας Harpoon, τους οποίους προμήθευσε στον ουκρανικό στρατό η Δανία, παρότι διέθετε αντιαεροπορικούς πυραύλους Tor.

«Έγινε γνωστό αργότερα πως βυθίστηκε», ανέφερε ο Μαξίμ Μαρτσένκο, διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων στην Οδησσό, μέσω Telegram. Η πληροφορία αυτή είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί με ανεξάρτητο τρόπο. Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από τη Ρωσία μέχρι στιγμής.

Το Φιδονήσι καταλήφθηκε από τα στρατεύματα της Ρωσίας τις πρώτες ημέρες του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου. Το Βασίλι Μπετς δεν είναι το πρώτο πλοίο που χάνει ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας στον πόλεμο. Η Μόσχα έχει επιβεβαιώσει τη βύθιση του αποβατικού Σάρατοφ, καθώς και της ναυαρχίδας του στόλου, του καταδρομικού Μασκβά

