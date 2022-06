Κοινωνία

Πισπιρίγκου: το εξώδικο στο ΑΠΘ, η κεταμίνη και τα στοιχεία για Ίριδα - Μαλένα

Τι αναφέρεται στο εξώδικο της προφυλακισμένης ως παιδοκτόνου προς το Πανεπιστήμιο. Τι λέει ο Γρηγόρης Λέων για το πόρισμα και τα αίτια θανάτου των τριών κοριτσιών.

«Η νεκροψία βρήκε τραύματα στην Μαλένα και στην Ίριδα. Στην Ίριδα μπορούσαμε από πριν να μιλάμε για τον ορισμό του ασφυκτικού θανάτου. Το πανάκι είναι πειστήριο και είμαι σίγουρος ότι οι ιατροδικαστές θα το έχουν ερευνήσει. Έχουμε κηλίδες στους πνεύμονες και έχουμε εγκεφαλοπάθεια που προκαλείται από τον ασφυκτικό θάνατο», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, τονίζοντας πως πλέον υπάρχουν διπλά ελεγμένα δεδομένα που σχετίζονται με τους θανάτους και των τριών κοριτσιών, εν αναμονή και της κατάθεσης του πορίσματος των ιατροδικαστών Καρακούκη και Καλόγρηα, πιθανότατα την Τρίτη, σχετικά με τα αίτια θανάτου της Μαλένας και της Ίριδας.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή ο Όθων Παπαδόπουλος, συνήγορος της προφυλακισμένης Ρούλας Πισπιρίγκου, που κατηγορείται για τον θάνατο της κόρης της Τζωρτζίνας, μέσω της χορήγησης κεταμίνης, είπε πως δεν υπάρχει στα έγγραφα της δικογραφίας τοξικολογική εξέταση στα ούρα του κοριτσιού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Όπως σημείωσε, η Ρούλα Πισπιρίγκου έστειλε εξώδικο στο ΑΠΘ ζητώντας να μάθει «αν τέτοια εξέταση έγινε, πότε έγινε, αν παραγγέλθηκε πριν πραγματοποιηθεί, ποιο είναι το αποτέλεσμα της και γιατί το σχετικό έγγραφο δεν περιελήφθη στην δικογραφία για να έχουμε γνώση και εμείς».

Προσέθεσε ότι «φαίνεται πως υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στο τοξικολογικό εργαστήριο στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, σε ότι αφορά τα ούρα της Τζωρτζίνας», τονίζοντας πως έχει σημασία το πόρισμα για το πότε χορηγήθηκε η κεταμίνη στο παιδί.

Απαντώντας σε όσα υποστήριξε ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, ο Γρηγόρης Λέων είπε «στην Τζωρτζίνα έχουμε αιτία θανάτου που είναι η φαρμακευτική δηλητηρίαση από κεταμίνη. Είναι παράδοξο για έναν δικηγόρο να μπαίνει στην βάσανο να αναλύει ιατροδικαστικά δεδομένα. Θα πρέπει η στρατιά των συμβούλων, που αφιλοκερδώς προσφέρει τις υπηρεσίες της στην κ. Πισπιρίγκου, να βγει δημόσια και να μιλήσει. Αυτοί οι σύμβουλοι έχουν μια αιτία θανάτου για την Τζωρτζίνα, μια αιτία θανάτου για την Ίριδα και μια αιτία θανάτου για την Μαλένα;».

«Στην Τζωρτζίνα, όταν έχουμε τέτοια δόση κεταμίνης, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάποιος την χορήγησε. Η κεταμίνη προκάλεσε το επεισόδιο που κλήθηκαν οι γιατροί να αντιμετωπίσουν», σημείωσε με νόημα ο κ. Λέων.

