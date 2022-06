Πολιτική

Χατζηδάκης: δεν γίνεται επιχειρηματικότητα με εργαζόμενους “στα κεραμίδια” (βίντεο)

Τι είπε ο υπουργός Εργασίας για τις αλλαγές στα εργασιακά και την μείωση της ανεργίας, στο πλαίσιο της “Ημέρας Καριέρας”, με προσφορά εκατοντάδων θέσεων εργασίας από επιχειρήσεις στην Κρήτη.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί του Σαββάτου ο Υπουργός Εργασίας.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Κωστής Χατζηδάκης είπε πως «οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Ο Πρωθυπουργός προσδιόρισε ότι η ώρα αυτή θα είναι του χρόνου την άνοιξη».

Ο Υπουργός Εργασίας μίλησε στην εκπομπή σε απευθείας σύνδεση από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου οργανώθηκε σήμερα η «Ημέρα Καριέρας» από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (σημ: πρωην ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο της οποίας 41 επιχειρήσεις αναζητούν εργαζόμενους προσφέροντας συνολικά 1.200 θέσεις εργασίας, λέγοντας πως άλλες θέσεις είναι στον τουρισμό, άλλες στην βιομηχανία και άλλες σε διάφορους άλλους τομείς.

Όπως είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, η μείωση της ανεργίας βοηθά τους εργαζόμενους να αναζητήσουν καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

«Εμείς στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα. Χωρίς τους επιχειρηματίες, δεν μπορεί να υπάρξουν και εργαζόμενοι. Όμως και οι επιχειρηματίες πρέπει να καταλάβουν την εποχή και να προχωρήσουν μαζί με τους εργαζόμενους. Επιχειρηματικότητα με τους εργαζόμενους στα κεραμίδια δεν γίνεται. Πρέπει να γίνουν και στην Ελλάδα όσα γίνονται σε άλλες χώρες όπως η συμμετοχή των εργαζόμενων στα κέρδη και η συμφιλίωση της εργασιακής με την προσωπική ζωή.», επεσήμανε ο Υπουργός Εργασίας.

