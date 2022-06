Πολιτική

Ανδρουλάκης: ο Μητσοτάκης οδηγεί την Ελλάδα σε οικονομικό εκτροχιασμό

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την οικονομική πίεση στα νοικοκυριά και την στάση της Κυβέρνησης, τις τουρκικές προκλήσεις, τις εκλογές και τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την κλιμάκωση της έντασης από μέρους της Τουρκίας, στο πλαίσιο συνέντευξης του στο ΟΡΕΝ, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι «όποιος Έλληνας πολιτικός πίστευε ότι στο δρόμο προς τις εκλογές της Τουρκίας, ο Ερντογάν θα είχε άλλη συμπεριφορά, δυστυχώς είναι εκτός πραγματικότητας. Όταν ο πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον κ. Ερντογάν έλεγε ότι ξημερώνει μία άλλη μέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, έπρεπε να γνωρίζει αυτό που γνωρίζει οποιοσδήποτε παρακολουθεί τα εσωτερικά της Τουρκίας. Ο Ερντογάν για να κρατήσει την καρέκλα του, θα διχάσει την τουρκική κοινωνία, θα τη φέρει σε δεινή οικονομική θέση, όπως την έχει φέρει με την υποτίμηση της λίρας, θα συγκρουστεί με την Ευρώπη, θα συγκρουστεί με δυνάμεις, θα κάνει ξανά παράνομη εισβολή στην Συρία».

Ερωτηθείς για την πιθανότητα θερμού επεισοδίου σημείωσε ότι θα είναι επικίνδυνο και για τον ίδιο τον Τούρκο Πρόεδρο να κάνει κάτι ακραίο. Ο κ. Ανδρουλάκης τάχθηκε υπέρ μιας ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής που θα οδηγεί την Ευρώπη και θα αξιοποιήσει το αίσθημα της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης για την γείτονα προκειμένου να προωθήσει πολιτικές όπως το εμπάργκο όπλων.

«Ο κ. Μητσοτάκης από τη μία αυτο-αποθεώνεται και από την άλλη ο λαός ζει την κατάρρευσης της αγοραστικής του δύναμης», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφορικά με την κατάσταση της οικονομίας.

«Ένα δισεκατομμύριο ευρώ υπολογίζονται μέχρι σήμερα τα παραπάνω έσοδα από τον μη προϋπολογισμένο ΦΠΑ. Είναι δυνατόν να λέει ότι δεν έχει δημοσιονομικό χώρο για να μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, φορολογία που πλήττει τους πιο φτωχούς Έλληνες; Συζητάει κάνεις για τα καύσιμα; Μιλάμε για τα υπερκέρδη στους ηλεκτροπαραγωγούς. Μιλάει κανείς και για τα υπερκέρδη στα καύσιμα, στο πετρέλαιο; Πρέπει σε μία τέτοια περιπέτεια να υπάρχει δίκαιη κατανομή του κόστους και στους μεγάλους και στην κοινωνία και στο κράτος. Ήδη οδηγεί τη χώρα ο κ. Μητσοτάκης σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Το χρέος καλπάζει, είμαστε σε μία δεινή κατάσταση και για μένα είναι αδιανόητο να εμφανίζει ως τεράστια νίκη το ότι φεύγουμε από την ενισχυμένη εποπτεία κάτι που ήταν προκαθορισμένο από τους δανειστές, χωρίς να λέει τί σημαίνει αυτό. Ουσιαστικά θα είμαστε μέχρι το 2060-παραμένει η δέσμευση αυτή- σε εποπτεία έως ότου αποπληρώσουμε το 75% του χρέους προς τον ESM» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος υποστήριξε πως υπάρχει έλλειψη στρατηγικού οράματος από μέρους της κυβέρνησης.

«Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν φτιάχτηκε για να εντάσσει ο κ. Μητσοτάκης την χρηματοδότηση της αποκατάστασης ιστορικών νεκροταφείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έδωσε ένα πολύ μεγάλο ποσό σε σχέση με άλλα κράτη, 32 δισεκατομμύρια, για να κάνουμε τί; Να φτιάξουμε μία ενεργειακά ασφαλή χώρα, να στηρίξουμε την υγεία μας να κάνουμε ψηφιακή σύγκλιση. Η κυβέρνηση αντίθετα το αξιοποιεί ως ένα διευρυμένο ΕΣΠΑ» ανέφερε.

Ως προς το πολιτικό κλίμα των ημερών, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είπε πως «από τη μία ένας Πρωθυπουργός όπου βρεθεί και όπου σταθεί λέει «στο τέλος της τετραετίας οι εκλογές» και πως «είναι θέμα προσωπικής συνέπειας», ενώ από την άλλη το Υπουργικό Συμβούλιο έχει κατεβάσει τα μολύβια και μέρα – νύχτα τρέχει για εκλογές. Αυτή δεν είναι σοβαρή κυβέρνηση. Δεν είναι σοβαρά πράγματα».

Απηύθυνε προσκλητήριο στους δημοκρατικούς πολίτες σημειώνοντας: «Είμαι ανοιχτός και στον κόσμο της Αριστεράς και στον κόσμο του Κέντρου. Με αυτούς τους δημοκρατικούς πολίτες μας ενώνουν κοινές αγωνίες για μία καλύτερη Ελλάδα. Προφανέστατα με πρόσωπα τα οποία αποχώρησαν με μόνο κριτήριο την καρέκλα και την εξουσία, δεν ανοίγουν ξανά οι πόρτες. Είναι ένα αξιακό ζήτημα».

Ερωτηθείς για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Όταν εγώ έλεγα ότι η λαϊκή ετυμηγορία θα καθορίσει τα κυβερνητικά σχήματα και αγωνίζομαι για ένα μεγάλο ποσοστό, μου αντέτειναν ότι « ο Ανδρουλάκης κρύβεται». Προχθές βγαίνει ο κ. Τσίπρας και λέει στο ίδιο ερώτημα ότι η λαϊκή ετυμηγορία θα τα καθορίσει. Αποφεύγει να πει με ποιους. Όταν γίνεται το ίδιο ερώτημα στον κ. Μητσοτάκη απαντάει: «η λαϊκή ετυμηγορία». Δεν άκουσα όμως να λέει κανείς από το μιντιακό κατεστημένο ότι κρύβεται ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας. Το ΠΑΣΟΚ ήρθε και η προσπάθεια που κάνω είναι να το ανανεώσω, να το ενδυναμώσω ως ένα σοβαρό κόμμα της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Όχι για να μοιράσω καρέκλες σε κάποιους παλιούς πρωταγωνιστές για να ξαναγίνουν υπουργοί, αυτό έχει κλείσει, δεν υπάρχει. Είναι για να κυβερνήσει με έναν άλλο τρόπο, σοβαρό και στρατηγικό τη χώρα. Η χώρα έχει μεγάλα προβλήματα, αλλά έχει και ευκαιρίες. Δυστυχώς ο τρόπος που την κυβερνά η παρέα του κ. Μητσοτάκη και ο τρόπος που την κυβέρνησε η παρέα του κ. Τσίπρα χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία, χωρίς ουσιαστικές κοινωνικές συμμαχίες, χωρίς όραμα για το μέλλον, την κάνουν μία χώρα χαμένων ευκαιριών».

