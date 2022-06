Κοινωνία

Όλυμπος: Αγνοείται 76χρονος ορειβάτης

Τελευταία φορά εθεάθη την Παρασκευή σε καταφύγιο

Ένας ορειβάτης αγνοείται στον Όλυμπο και η Πυροσβεστική έχει κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό του, καθώς εθεάθη τελευταία φορά χθες Παρασκευή σε καταφύγιο.

Ο ορειβάτης είναι ένας 76χρονος από την Ουγγαρία, ο οποίος τελευταία φορά εθεάθη χθες το απόγευμα στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» (Ζολώτα) του Ολύμπου.

Η ανησυχία για την κατάστασή του είναι έντονη καθώς εικάζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής υπήρχαν έντονα καιρικά φαινόμενα στην κορυφή του υψηλότερου βουνού της Ελλάδας και τα ίχνη του έχουν χαθεί.

Αυτή τη ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Λιτοχώρου τα στελέχη της οποίας μαζί με κλιμάκιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης αναζητούν τα ίχνη του 76χρονου Ούγγρου ορειβάτη.

