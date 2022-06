Κοινωνία

Δολοφονία στον Γέρακα: Η “παγίδα” θανάτου και οι έρευνες των Αρχών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα σενάρια που επεξεργάζονται οι αστυνομικοί για τα αίτια και τους δράστες που “γάζωσαν” ιδιοκτήτη βενζινάδικου. Δεκάδες κάλυκες βρέθηκαν επί τόπου. Τι “δείχνει” το καμένο βαν στην Παλλήνη.

Των Μανώλη Ασαριώτη - Αντιγόνης Θάνου

Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ προσώπων που έχουν διαφορές σχετιζόμενες με λαθρεμπόριο καυσίμων αποδίδεται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών, η δολοφονική επίθεση που δέχθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ο 38χρονος ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων, έξω από την επιχείρησή του, στην Λεωφόρο Μαραθώνος, στον Γέρακα.

Οι δράστες φαίνεται πως πυροβόλησαν τουλάχιστον είκοσι φορές με μακρύκανα όπλα, πιθανότατα καλάσνικοφ, μόλις το θύμα αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητό του. Το θύμα φαίνεται πως φοβόταν για τη ζωή του, γιατί χρησιμοποιούσε όχημα με αλεξίσφαιρα τζάμια, ενώ συχνά τον συνόδευαν άτομα τού περιβάλλοντός του.

Ελάχιστα λεπτά μετά τη δολοφονία έφθασε στο σημείο και ο πατέρας του, επίσης επιχειρηματίας στον τομέα των καυσίμων, ο οποίος συγκλονισμένος θρηνούσε για το παιδί του, ρωτώντας διαρκώς συνεργάτες του θύματος στο πρατήριο «πού ήταν οι άλλοι;». Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι οι δράστες παρακολουθούσαν το θύμα τους. Μπήκαν με το λευκό βαν στον χώρο των αντλιών, ώστε να μοιάζουν με πελάτη που θέλει να βάλει καύσιμα και να μην κινήσουν υποψίες. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, αν και οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανό οι εμπλεκόμενοι να ήταν περισσότεροι.

Λίγα λεπτά αργότερα η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση για φλεγόμενο όχημα στην οδό Μάνου Κατράκη, στην Παλλήνη. Όταν έφθασαν οι πυροσβέστες, είδαν ένα λευκό βαν και ενημέρωσαν τους αστυνομικούς. Το αυτοκίνητο ταιριάζει με την περιγραφή των αυτοπτών μαρτύρων και λόγω της απόστασης και του χρόνου θεωρείται βέβαιο ότι είναι εκείνο, που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν χρήσιμες μαρτυρίες, αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να φθάσουν στα ίχνη των δραστών.

«Χτυπήματα» και στο παρελθόν

Πρατήριο της οικογένειας του θύματος είχε γίνει στόχος και τον Απρίλιο του 2018, όταν δυο άτομα πυροβόλησαν το κατάστημα πάνω από 13 φορές, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, διότι ήταν κλειστό.

Αξιωματικοί της Ασφαλείας θεωρούν ότι πίσω από την δολοφονία κρύβονται διαμάχες μεταξύ ατόμων που φέρονται να είχαν εμπλοκή σε λαθρεμπόριο καυσίμων και αυτό διότι το θύμα και το 2014 ήταν σε δικογραφία με γνωστό όνομα της νύχτας. Ακόμη, φέρεται πως είχε σχέση με τον 50χρονο, τον οποίο δολοφόνησαν άγνωστοι, την Δευτέρα του Πάσχα, στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρεται «Μαζί με το πανευρωπαϊκό ρεκόρ ακρίβειας στα καύσιμα και το λαθρεμπόριο οργιάζει και η ανασφάλεια των πολιτών από εγκληματικές ενέργειες που παραπέμπουν σε «ξεκαθαρίσματα λογαριασμών». Η νέα μαφιόζικη εκτέλεση, αυτή τη φορά στο Γέρακα, έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο ανεξιχνίαστων δολοφονιών, ακόμα και μέρα μεσημέρι, που έχουν γίνει συνήθεια πλέον στο καθεστώς ανασφάλειας του κ. Μητσοτάκη. Μαφιόζοι εκτελούν συμβόλαια θανάτου κάθε εβδομάδα και ο κ. Μητσοτάκης πουλάει τρέλα με την πανεπιστημιακή αστυνομία, μόνο και μόνο για να επενδύσει στην τεχνητή όξυνση και να στοχοποιήσει τους φοιτητές. Πριν ασχοληθεί με την ασφάλεια των πανεπιστημίων, ας ασχοληθεί με τα κυκλώματα και τα πληρωμένα συμβόλαια εκτελεστών».

Η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωση της, «Επιχειρηματίας δολοφονήθηκε με δεκάδες σφαίρες από πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ σε κεντρικό σημείο, έξω από την επιχείρηση που διατηρούσε στον Γέρακα. Η κυβέρνηση που υποσχέθηκε «νόμο και τάξη» μετέτρεψε την Ελλάδα σε «Σιναλόα», όπου ουδείς Έλληνας νιώθει ασφαλής. Η ασυδοσία των μαφιόζων οφείλεται κυρίως στην ατιμωρησία που τους εξασφαλίζει η ανικανότητα της ΝΔ. Το κράτος της Νέας Δημοκρατίας του νόμου και της τάξης έγινε κράτος της παρανομίας των εγκληματιών και της αταξίας των δολοφόνων».





Ειδήσεις σήμερα:

Παράνομη υιοθεσία: συλλήψεις και έρευνα για κύκλωμα στην Θεσσαλονίκη

Ρόδος: Προσπάθησε να σκοτώσει την πεθερά της - Την παρέσυρε με το αυτοκίνητο

Πισπιρίγκου: το εξώδικο στο ΑΠΘ, η κεταμίνη και τα στοιχεία για Ίριδα - Μαλένα