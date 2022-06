Οικονομία

Σταϊκούρας για καύσιμα: Νέα μέτρα στήριξης με περισσότερους δικαιούχους

Όπως είπε, προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η εύρεση δημοσιονομικού χώρου για τη στήριξη των νοικοκυριών

Το τελευταίο δίμηνο δημιουργήθηκε επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος μπορεί να διοχετευθεί σε μέτρα στήριξης σε σχέση για το κόστος των καυσίμων. Αυτό ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σημειώνοντας συγκεκριμένα ότι «φαίνεται ότι αυτός (σ.σ. ο πρόσθετος χώρος) διαμορφώνεται το τελευταίο δίμηνο και θα αξιοποιηθεί για να επιστρέψει όλος στην κοινωνία». Πρόσθεσε, όμως, ότι καλύτερη εικόνα για το ύψος του περιθωρίου θα υπάρχει μέσα στην εβδομάδα, διότι ένα μεγάλο μέρος από την υπέρβαση του στόχου στα έσοδα του Μαΐου συνδέεται με την ταχύτερη καταβολή του ΕΝΦΙΑ. Εκτίμησε δε, πως το ποσό που θα προκύψει θα είναι πιθανότατα αρκετά μικρότερο από τα 500 εκατ. ευρώ.

Σε δηλώσεις του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο υπουργός απέρριψε μια οριζόντια μείωση του φόρου στα καύσιμα λόγω του μεγάλου κόστους και της επιλογής για στοχευμένη στήριξη των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Ωστόσο, σχετικά με την επιδότηση των καυσίμων από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο, ανέφερε ότι «θα αναλάβουμε κάποιες πρωτοβουλίες ώστε να βοηθήσουμε περισσότερο τους πολίτες στο πεδίο των καυσίμων με βάση τα δημοσιονομικά μας περιθώρια. Η πρόθεσή μας είναι να υπάρξει μια επέκταση για άλλους τρεις μήνες. Θα συζητήσουμε τη διεύρυνση των κριτηρίων και την ενίσχυση αυτών ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουμε. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».

Παράλληλα, για την επιδότηση του πετρελαίου Diesel στην αντλία με 0,15 ευρώ το λίτρο, ο υπουργός είπε ότι «είναι στο πλαίσιο των μέτρων που αξιολογούνται».

Ο κ. Σταϊκούρας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει νέα «επιταγή ακρίβειας» στα ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς, ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι «νέα μέτρα θα συζητήσουμε με τον πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες. Πρώτα ενημερώνεις τον πρωθυπουργό, αποφασίζεις υπό την καθοδήγησή του, και μετά ανακοινώνεις μέτρα». Τέλος, ανέφερε ότι έως τον Σεπτέμβριο θα γίνουν οι ανακοινώσεις για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης σε όλους.?

