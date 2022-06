Ολυμπιακός: Ο Σίμε Βρσάλικο... ετοιμάζει βαλίτσες για το λιμάνι

Αθλητικά

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Σίμε Βρσάλικο βρίσκεται ο Ολυμπιακός. O διεθνής Κροάτης δεξιός οπισθοφύλακας ταξίδεψε στην Αθήνα και συναντήθηκε με τη διοίκηση της ομάδας του Πειραιά, ενώ ξεναγήθηκε και στο Αθλητικό Κέντρο του Ρέντη, καθώς και στην έδρα των «ερυθρόλευκων», το «Γ. Καραϊσκάκης». Το συμβόλαιό του με την Ατλέτικο Μαδρίτης εκπνέει στις 30 Ιουνίου και όλα δείχνουν πως ο Βρσάλικο μετακομίζει στο λιμάνι για να ενισχύσει την αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού.

Η Ατλέτικο είχε αποκτήσει τον Βρσάλικο το 2016 από τη Σασουόλο, έναντι 14 εκατομμυρίων ευρώ. Τη σεζόν 2018-19 αγωνίστηκε υπό μορφή δανεισμού στην Ίντερ. Στην Ατλέτικο Μαδρίτης μέτρησε 100 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις (3 γκολ, 10 ασίστ) Υπό τις οδηγίες του Τσόλο Σιμεόνε πανηγύρισε την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος και ενός Europa League. Είναι διεθνής με την εθνική Κροατίας τη φανέλα της οποίας έχει φορέσει συνολικά 52 φορές.?

