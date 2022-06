Κόσμος

Μπαγκλαντές: δεκάδες νεκροί από τις πλημμύρες (βίντεο)

Εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν από τις εστίες τους, λόγω των συνεπειών των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχουν χάσει από χθες, Παρασκευή, τη ζωή τους από τις ισχυρές βροχοπτώσεις στο Μπανγκλαντές και περισσότεροι από 4 εκατομμύρια έχουν εγκλωβιστεί λόγω των πλημμυρών, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Από χθες έχουν σκοτωθεί 21 άνθρωποι από κεραυνούς, ενώ άλλοι 4 από κατολισθήσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι πλημμύρες απειλούν συχνά εκατομμύρια κατοίκους της χώρας αυτής, αλλά σύμφωνα με ειδικούς οι κλιματικές αλλαγές έχουν αυξήσει την συχνότητά τους, την σοβαρότητά τους και τον αιφνίδιο χαρακτήρα τους.

Το μεγαλύτερο μέρος του βορειοανατολικού τμήματος του Μπανγκλαντές έχει βυθιστεί στο νερό και εστάλη ο στρατός για να απομακρύνει τους κατοίκους που έχουν εγκλωβιστεί σε διάφορες περιοχές από τις πλημμύρες.

Σχολεία μετατράπηκαν σε καταφύγιο έκτακτης ανάγκης για να υποδεχθούν τους κατοίκους χωριών που πλημμύρισαν μέσα σε μερικές μόνον ώρες λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων.

"Όλο το χωριό βυθίστηκε στο νερό την Παρασκευή το πρωί και εγκλωβιστήκαμε όλοι", δήλωσε ο Λόκμαν, που ζει μαζί με την οικογένειά του στο χωριό Κομπανιγκάνι.

"Αφού περιμέναμε όλη την ημέρα πάνω στην στέγη του σπιτιού μας, ένας γείτονας μας έσωσε με μια αυτοσχέδια βάρκα. Η μητέρα μου είπε ότι δεν έχει ξαναδεί ποτέ στη ζωή της τέτοιες πλημμύρες", πρόσθεσε ο 23χρονος.

Δύο μέρες χωρίς φαγητό

Η Άσμα Άκτερ, μια γυναίκα που σώθηκε από την άνοδο της στάθμης των υδάτων, είπε ότι η οικογένειά της δεν έχει μπορέσει να βρει τίποτα για να φάει εδώ και δύο μέρες.

"Η στάθμη του νερού ανέβηκε τόσο γρήγορα που δεν μπορέσαμε να πάρουμε τίποτα από τα πράγματά μας", εξήγησε.

Οι κεραυνοί από τις καταιγίδες σκότωσαν τουλάχιστον 21 ανθρώπους στη χώρα αυτή της νότιας Ασίας από χθες το απόγευμα, διευκρίνισαν αξιωματούχοι της αστυνομίας στο AFP.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται τρία παιδιά ηλικίας από 12 ως 14 ετών, τα οποία έχασαν τη ζωή τους χθες στην πόλη Ναντάιλ, δήλωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Μιζάνουρ Ράχμαν.

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από κατολισθήσεις που σημειώθηκαν στην πόλη-λιμάνι Τσιταγκόνγκ, δήλωσε παράλληλα ο επιθεωρητής της αστυνομίας Νορούλ Ισλάμ.

Όσον αφορά τις πλημμύρες, η κατάσταση επιδεινώθηκε σήμερα το πρωί έπειτα από προσωρινή ανάπαυλα των βροχοπτώσεων χθες το απόγευμα, διευκρίνισε επίσης ο Μοσάραφ Χοσάιν, που είναι επικεφαλής της διοίκησης της περιφέρειας Σιλχέτ.

"Η κατάσταση είναι άσχημη. Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί λόγω των πλημμυρών", σημείωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι σχεδόν το σύνολο της περιφέρειας δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι πλημμύρες ανάγκασαν επίσης το τρίτο διεθνές αεροδρόμιο του Μπανγκλαντές, το οποίο βρίσκεται στην Σιλχέτ, να κλείσει χθες τις πύλες του.





Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι πλημμύρες θα επιδεινωθούν τις δύο επόμενες μέρες λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που αναμένονται στο Μπανγκλαντές και στο βορειοανατολικό τμήμα της Ινδίας αυτήν την περίοδο των μουσώνων.

Πριν από τις βροχές αυτής της εβδομάδας, η περιφέρεια Σιλχέτ είχε αρχίσει μόλις να συνέρχεται από τις χειρότερες πλημμύρες που έχει γνωρίσει εδώ και σχεδόν είκοσι χρόνια, αυτές που αντιμετώπισε στα τέλη του Μαΐου, από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 10 άνθρωποι. Οι πληγέντες από τις πλημμύρες αυτές υπολογίζονται σε τέσσερα εκατομμύρια.?