Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Συνέχισε, δυστυχώς, να μακραίνει και το Σάββατο η λίστα με τους θανάτους ασθενών από κορονοϊό στην Ελλάδα.

Παράλληλα, μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας και μάλιστα έχει υποχωρήσει σε διψήφιο αριθμό, ενώ περιορίζονται κλιμακωτά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Το Σάββατο, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 7.163 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 4.235 νέα κρούσματα, ενώ στην Θεσσαλονίκη επιβεβαιώθηκαν ακόμη 412 φορείς του κορονοϊού.

Τριψήφιος αριθμός νέων κρουσμάτων καταγράφηκε ακόμη στις περιφερειακές ενότητες (αλφαβητικά):

Αχαΐας

Εύβοιας

Ηρακλείου

Κέρκυρας

Λάρισας

Ρόδου

Χανίων.

Η γεωγραφική κατανομή με τα νέα κρούσματα ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

