Κοινωνία

ΕΔΕ για τον αστυνομικό που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ στην ανακοίνωσή της για τον αστυνομικό.

Σάλος έχει προκληθεί με τη σύλληψη εν ενεργεία αστυνομικού ως ηγετικό μέλος κυκλώματος ναρκωτικών.

Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα στα 4 άτομα που συνελήφθησαν ήταν και ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, αστυνομικός υπηρετών σε Υπηρεσία της Αττικής, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με την αναζήτηση και την προμήθεια των ναρκωτικών ουσιών.

Για τον αστυνομικό έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση ενώ παράλληλα έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Σε συνέχεια του από 17-06-2022 Δελτίου Τύπου σχετικά με τη σύλληψη αστυνομικού για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και παραβάσεων της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ανακοινώνεται ότι, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε βάρος του, ενώ παράλληλα τέθηκε σε διαθεσιμότητα."

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος - “phishing”: Απάτες με λεία “μαμούθ”

Τράγκας - Μαντάς: η Μαρία Καρρά κάνει προσφυγή κατά της δέσμευσης περιουσίας της

Γέρακας: “Γάζωσαν” ιδιοκτήτη βενζινάδικου στην Λεωφόρο Μαραθώνος (βίντεο)