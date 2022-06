Κόσμος

Eurovision- Τζόνσον: Η Ουκρανία μπορεί και πρέπει να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό

Τη στήριξή του στην Ουκρανία εξέφρασε για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Είναι σημαντικό η Βρετανία να συνεχίσει να δείχνει πως υποστηρίζει την Ουκρανία για καιρό, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο "κούρασης για την Ουκρανία" καθώς ο πόλεμος δεν λέει να τελειώσει.

"Οι Ρώσοι προχωράνε σιγά σιγά και είναι ζωτικής σημασίας για εμάς να δείξουμε αυτό που ξέρουμε πως είναι αλήθεια το οποίο είναι πως η Ουκρανία μπορεί να νικήσει και θα νικήσει", δήλωσε ο Τζόνσον στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στη Βρετανία έπειτα από μια επίσκεψη στο Κίεβο.

Μερικά μέλη του Συντηρητικού Κόμματός του άσκησαν κριτική γιατί έκανε αυτό το ταξίδι αντί να συμμετάσχει σε ένα συνέδριο στη βόρεια Αγγλία.

"Όταν εδραιώνεται η κούραση για την Ουκρανία, είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε πως είμαστε μαζί τους για καιρό και τους δίνουμε το στρατηγικό σθένος που χρειάζονται", είπε ο Τζόνσον.

Εξάλλου, ο Μπόρις Τζόνσον είπε πως η Ουκρανία μπορεί και θα πρέπει να φιλοξενήσει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision 2023, μετά τις δηλώσεις των διοργανωτών ότι βρίσκονται σε συζητήσεις προκειμένου να διεξαχθεί στη Βρετανία λόγω του πολέμου.

Κατά παράδοση, η νικήτρια χώρα του διαγωνισμού φιλοξενεί τη διοργάνωση τον επόμενο χρόνο, όμως οι διοργανωτές δήλωσαν πως οι εγγυήσεις ασφαλείας που απαιτούνται για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού στην Ουκρανία δεν πληρούνται με αποτέλεσμα να γίνονται συζητήσεις με τη χώρα που ήρθε δεύτερη, τη Βρετανία.

"Οπωσδήποτε θα ήθελα να γίνει σε αυτή τη χώρα [τη Βρετανία] αλλά το γεγονός είναι ότι [οι Ουκρανοί] κέρδισαν και αξίζουν να την έχουν και πιστεύω ότι μπορούν να την έχουν και πιστεύω ότι θα πρέπει να την έχουν", είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

"Πιστεύω πως το Κίεβο ή οποιαδήποτε άλλη ασφαλής ουκρανική πόλη θα ήταν ένα φανταστικό μέρος για να γίνει", πρόσθεσε. "Είναι σε ένα χρόνο, θα είναι εντάξει μέχρι τότε που θα διεξαχθεί ο Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision και ελπίζω ότι οι Ουκρανοί θα τον κάνουν".

Οι δηλώσεις των διοργανωτών της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης χθες, Παρασκευή, ότι είναι σε συζητήσεις με το BBC για τη φιλοξενία της επόμενης διοργάνωσης προκάλεσε απογοήτευση στο Κίεβο που ζήτησε να διεξαχθούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις.?

