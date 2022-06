Κόσμος

Ουκρανία: Διασώθηκαν οι ανθρακωρύχοι από ορυχείο του Ντονέτσκ

Οι ανθρακωρύχοι είχαν παγιδευτεί σε ορυχείο στη διάρκεια διακοπής ρεύματος και βομβαρδισμών σε μια περιφέρεια που τελεί υπό τον έλεγχο φιλορώσων αυτονομιστών.

Εβδομήντα επτά ανθρακωρύχοι που είχαν παγιδευτεί σε ορυχείο στη διάρκεια διακοπής ρεύματος και βομβαρδισμών σε μια περιφέρεια που τελεί υπό τον έλεγχο φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία διασώθηκαν, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Οι ανθρακωρύχοι βρίσκονταν κάτω από το έδαφος όταν διακόπηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο ορυχείο Ζασιάντκο της ουκρανικής περιφέρειας Ντονέτσκ, αλλά όλοι τους είναι τώρα ασφαλείς και κανείς δεν έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με ανακοίνωση τοπικών αξιωματούχων των αυτονομιστών.

Οι φιλορωσικές αρχές των αυτονομιστών στην αυτοανακηρυχθείσα Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ επέρριψαν την ευθύνη για τους βομβαρδισμούς στις ουκρανικές δυνάμεις.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή την πληροφορία αυτή και προς το παρόν δεν έχει υπάρξει αντίδραση από το Κίεβο.

Οι αυτονομιστές κατέλαβαν μεγάλα τμήματα εδάφους στις περιφέρειες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας το 2014 και ανακήρυξαν λαϊκές δημοκρατίες εκεί. Η Ρωσία αναγνώρισε τις δύο αυτές περιφέρειες ως ανεξάρτητες κρατικές οντότητες, αλλά θεωρούνται τμήματα της Ουκρανίας από το Κίεβο και τα Ηνωμένα Έθνη.

Η Μόσχα αποκαλεί τις ενέργειές της στην Ουκρανία "ειδική στρατιωτική επιχείρηση" για τον αφοπλισμό και την "αποναζιστικοποίηση" της Ουκρανίας. Το Κίεβο και οι σύμμαχοί του στη Δύση λένε πως είναι ένα ψευδές πρόσχημα για μια απρόκλητη επιθετική ενέργεια.

