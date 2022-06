Κοινωνία

Εύβοια: Μαίνεται η πυρκαγιά - προληπτικές εκκένωσεις οικισμών

Με τον άνεμο να δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, πραγματοποιείται εκκένωση του οικισμού Κρεμαστό στην Εύβοια.

Η πυρκαγιά μαίνεται από το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κεντρική Εύβοια, σε χορτολιβαδική έκταση, με τις αρχές να εκκενώνουν προληπτικά οικοσμούς.

Μέχρι στιγμής, δόθηκε εντολή για την προληπτική εκκένωση του χωριού Κρεμαστός, το οποίο οι φλόγες πλησιάζουν.

Πριν από λίγο στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του Κρεμαστού Ευβοίας προκειμένου να εκκενώσουν για προληπτικούς λόγους το χωριό και να κατευθυνθούν προς την περιοχή Τραχήλι. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στον Κρεμαστό δήμου Κύμης- Αλιβερίου, εκκενώστε τώρα προς Τραχήλι. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Οδηγίες αυτοπροστασίας: https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ισχυρές στην περιοχή, προσπαθώντας να οριοθετήσουν την πυρκαγιά όσο έχει ακόμη φως και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πτητικά μέσα.

Μετά την ενίσχυση των δυνάμεων, επιχειρούν 9 αεροσκάφη (2 CL 215, 2 CL 415, 2+3 Air Tractors) και 4 ελικόπτερα (2 ERICKSON, ένα Bell 214, 1 BK117 για συντονισμό), 20 πυροσβεστικά οχήματα, αντίστοιχοι πυροσβέστες, μια ομάδα ΕΜΟΔΕ και τρία Πεζοπόρα τμήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και χωματουργικά ΟΤΑ.

Με εντολή αρχηγού ΠΣ κλιμακιο ΔΑΕΕ μεταβαίνει για διερεύνηση αιτιών.

Σε συνέχεια προηγούμενων μηνυμάτων, ενισχύονται οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Γάια Εύβοιας και συνολικά επιχειρούν, 70 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 21 οχήματα, 9 Α/Φ και 4 Ε/Π εκ των οποίων το ένα ως συντονιστικό. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 18, 2022

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική πρόκειται για μια δύσκολη πυρκαγιά, καθώς το δύσβατο σημείο όπου μαίνεται και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν, δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων.

«Ελπίζουμε, στο λίγο χρόνο που απομένει τα εναέρια μέσα να περιορίσουν την καταστροφική πορεία της φωτιάς», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, Κώστας Δήμας, σημειώνοντας ότι «μέχρι αυτήν την ώρα όλα τα εναέρια και τα επίγεια μέσα επιχειρούν» αλλά ιδιαίτερα σε ότι αφορά «τις δυνάμεις από το έδαφος είναι δύσκολο να πλησιάσουν το σημείο που μαίνεται η φωτιά γι' αυτό όλοι μας κοιτάμε προς τον ουρανό». Ήδη αυτήν την ώρα η φωτιά έχει δημιουργήσει τρία μέτωπα ,ενώ οι άνεμοι στην περιοχή είναι ιδιαίτερα ισχυροί. «Συνήθως τις βραδινές ώρες η ένταση των ανέμων πέφτει. Σήμερα βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά και μας περιμένει μία εφιαλτική νύχτα», δηλώνει ο κ. Δήμας τονίζοντας ότι «η φωτιά είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές» και ότι «προληπτικά προωθήθηκε η εκκένωση στο χωριό Κρεμαστός». Στην περιοχή έχουν μεταφερθεί πεζοπόρα τμήματα από ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα που έχει τεθεί σε επιφυλακή.

