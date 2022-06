Κοινωνία

Pride 2022: Φεστιβάλ Υπερηφάνειας “Άνευ Όρων” στην Αθήνα (εικόνες)

Πλημμύρισε με κόσμο και χρώματα το κέντρο της Αθήνας στην παρέλαση Υπερηφάνειας.

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στο Athens Pride που έγινε στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα του Σαββάτου. Μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, σύλλογοι, άνθρωποι χωρίς πρόσημο και χαρακτηρισμούς παρέλασαν με περηφάνεια στέλνοντας μήνυμα για δικαιώματα και ζωή «Άνευ Όρων», όπως ήταν το σύνθημα του Athens Pride 2022.

Ο κόσμος συγκεντρώθηκε από νωρίς το απόγευμα και γιόρτασε ελεύθερα το δικαίωμα στη διαφορετικότητα. Άνθρωποι της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, οι γονείς τους, σύλλογοι που υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, οργανώσεις αστυνομικών, αλλά και πολιτικοί παρέλασαν στις 19:00 στην Αθήνα.

Μετά την παρέλαση ακολούθησε εκδήλωση την οποία «άνοιξε» ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης και παρουσίασε ο Γιώργος Καπουτζίδης, αλλά και συναυλία με τη συμμετοχή της Έλενας Παπαρίζου και των Onirama.

Το μήνυμα του Athens Pride 2022

«Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καθολικά και αδιαπραγμάτευτα.

Όλα τα άτομα γεννιόμαστε αδιακρίτως ελεύθερα.

Έχουμε δικαίωμα στην ελευθερία λόγου και έκφρασης της προσωπικότητας, στη σωματική ακεραιότητα, στην εκπαίδευση, στον γάμο, στην οικογένεια, στην εργασία και στην ασφάλεια.

Φυσικά τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει στην πράξη όταν τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να καλύπτουν και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τα χαρακτηριστικά, την έκφραση και την ταυτότητα φύλου μας. Ξαφνικά εμφανίζονται αυθαίρετοι περιορισμοί βασιζόμενοι σε ανυπόστατες εκτιμήσεις, οι οποίοι εντείνουν την ανασφάλεια και τις διακρίσεις που βιώνουμε διαρκώς.

Μπορούμε να συνάψουμε σύμφωνο συμβίωσης, αλλά όχι γάμο.

Μπορούμε να τεκνοποιήσουμε, αλλά μόνο ως ατομικότητες.

Μπορούμε να κάνουμε αναδοχή παιδιών, αλλά όχι να τεκνοθετήσουμε.

Μπορούμε να είμαστε ελεύθερα, αλλά μόνο στο κρεβάτι μας.

Μπορούμε να έρθουμε στη ζωή, αλλά μόνο αν έχουμε τυπικά χρωμοσώματα.

Μπορούμε να απολαμβάνουμε προστασία της σωματικής μας ακεραιότητας, αλλά μόνο αν τα σώματά μας χωράνε στις ιατρικές νόρμες άρρεν/θήλυ.

Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην εκπαίδευση, αλλά τα αναλυτικά προγράμματα δεν μας περιέχουν.

Μπορούμε να νιώσουμε ασφάλεια αλλά μόνο αν κρυβόμαστε ή μένουμε αόρατα.

Οι ταυτότητές μας, η σωματικότητά μας, έκφραση μας και οι εκφάνσεις τους όμως αφορούν σε όλη τη ζωή μας. Δικαιούμαστε να ζούμε απολαμβάνοντας τα δικαιώματα και εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις που μοιραζόμαστε με τον υπόλοιπο κόσμο. Εμείς και οι οικογένειές μας διεκδικούμε πραγματική ισότητα χωρίς «ναι μεν… αλλά», με ασφάλεια και συμπερίληψη, χωρίς προϋποθέσεις και αστερίσκους. Άνευ Όρων.

Στο φετινό Athens Pride διεκδικούμε και γιορτάζουμε ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ…

Για εκπαίδευση Άνευ Όρων

Για ισότητα στον γάμο και την οικογένεια Άνευ Όρων

Για ασφάλεια Άνευ Όρων

Για συμπερίληψη Άνευ Όρων

Για ζωή Άνευ Όρων

Έλα να διεκδικήσουμε για μια ακόμη χρονιά μαζί την αποδοχή, τη συμπερίληψη, την ορατότητα και την ισονομία που δικαιούμαστε ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ στην Παρέλαση Υπερηφάνειας».

Gallery