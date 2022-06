Κόσμος

Έλον Μασκ: Το tweet για την Κωνσταντινούπολη “τρέλανε” τους Τούρκους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έξαλλοι οι γείτονες με τις αναφορές του πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου στο Twitter. Τι του απάντησαν.

Την οργή των Τούρκων στο Twitter προκάλεσε μια ανάρτηση του Έλον Μασκ, στην οποία αναφέρονταν στην Κωνσταντινούπολη.

Ο δισεκατομμυριούχος συνηθίζει να σχολιάζει με δηκτικό τρόπο την επικαιρότητα, αλλά αυτή η ανάρτηση του, προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις των χρηστών της πλατφόρμας.

Αφορμή ήταν μια ανάρτησή του, στην οποία χρησιμοποιείται η λέξη «Κωνσταντινούπολη».

«Μην μιλάς για την ιστορία, επικεντρώσου στα κρυπτονομίσματα», του απάντησε ένας Τούρκος χρήστης, αναφέροντας του ότι «δεν λέγεται Κωνσταντινούπολη, λέγεται Istanbul».

Η ανάρτηση του Μασκ παρουσιάζει με χιουμοριστικό τρόπο έναν Βυζαντινό στρατιώτη να σκέφτεται «κλείδωσα την πόρτα;», αναφερόμενος στην Κερκόπορτα. Κατά την παράδοση, από αυτήν την πόρτα εισήλθαν στην Πόλη λίγοι γενίτσαροι κατά τη μεγάλη έφοδο στις 29 Μαΐου 1453, διασπώντας έτσι την άμυνα των πολιορκούμενων και προκαλώντας την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: τοπικές βροχές και καταιγίδες την Κυριακή

Ολυμπιακός - Βρσάλικο “έδωσαν τα χέρια”