F1 - Καναδάς: Ο Φερστάπεν στην pole position

Η βροχή “δοκίμασε” τους οδηγούς στα δοκιμαστικά για τον ένατο αγώνα της χρονιάς.

Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την "pole position" για το γκραν πρι του Καναδά, το οποίο είναι ο ένατος αγώνας της χρονιάς στην Φόρμουλα 1.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά, τα οποία άρχισαν υπό βροχή, και θα βρίσκεται στην πρώτη θέση της εκκίνησης. Πλάι του στην πρώτη σειρά θα βρίσκεται ο Φερνάντο Αλόνσο με Alpine, ενώ τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης συνθέτουν ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ με Ferrari και ο Λιούις Χάμιλτον με Mercedes.

Λόγω της βροχής οι οδηγοί «έτρεξαν» στο πρώτο μέρος των χρονομετρημένων δοκιμαστικών με «φουλ» βρόχινα ελαστικά, ωστόσο στη συνέχεια η βροχή σταμάτησε και η πίστα άρχισε να στεγνώνει σιγά-σιγά, με αποτέλεσμα να «φορέσουν» τα ενδιάμεσα. Λίγο πριν το τέλος του τρίτου και τελευταίου μέρους των επίσημων δοκιμαστικών ο Τζορτζ Ράσελ με τη δεύτερη Mercedes πήρε το ρίσκο να χρησιμοποιήσει σλικ (μαλακά) ελαστικά, ωστόσο δεν δικαιώθηκε στην επιλογή του, με αποτέλεσμα να περιοριστεί στην όγδοη θέση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σαρλ Λεκλέρκ με τη δεύτερη Ferrari και ο Γιούκι Τσουνόντα με AlphaTauri θα εκκινήσουν από την τελευταία σειρά στο καναδικό γκραν πρι, καθώς άλλαξαν μονάδα ισχύος, ενώ ο Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull είχε ένα ατύχημα στο δεύτερο μέρος των επίσημων δοκιμαστικών, με αποτέλεσμα να διακοπεί το Q2 και ο Μεξικανός να εγκαταλείψει.

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών για το γκραν πρι του Καναδά:

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull): 1:21:299

Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine): + 0.645

Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari): + 0.797

Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes): + 1.592

Kέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas): + 1.661

Μικ Σουμάχερ (Γερμανία/Haas): + 2.057

Eστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine): + 2.230

Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes): + 2.258

Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/McLaren): + 2.450

Γκουανγιού Ζου (Κίνα/Alfa Romeo): + 2.731