Φωτιά στην Εύβοια: μάχη με τις φλόγες από ξηράς και αέρος

Βελτιωμένη σε σχέση με το Σάββατο είναι η εικόνα στο πύρινο μέτωπο. Ρίψεις νερού από εναέρια μέσα ξεκίνησαν με το πρώτο φως της ημέρας.

Βελτιωμένη σε σχέση με χθες το απόγευμα χαρακτηρίζει η Πυροσβεστική την εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή Γάια της Εύβοιας, καθώς δεν υπάρχει πλέον ενιαίο μέτωπο και οι επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί από όλη τη Στερεά Ελλάδα και την Αττική δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες, οι οποίες καίνε ακόμα εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς.

H Πυροσβεστική μιλά για δύσκολη πυρκαγιά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αλλά και το ανάγλυφο της περιοχής δημιούργησαν επικίνδυνες καταστάσεις το απόγευμα του Σαββάτου, αλλά όπως ανέφερε αργά το βράδυ το συντονιστικό όργανο της περιοχής, το μέτωπο έχει «προσδιοριστεί» και λαμβάνονται μέτρα για να μην επεκταθεί η φωτιά.

Στελέχη του Π.Σ. ανέφεραν ότι κατά την διάρκεια της νύχτας υπήρξε σημαντική εξασθένηση των ανέμων και αύξηση της υγρασίας, που διευκόλυναν τις επίγειες δυνάμεις να πλησιάσουν τα σημεία που υπάρχουν ενεργές εστίες.

Με το πρώτο φως της ημέρας, άρχισαν αν επιχειρούν εναέρια μέσα, με στόχο η φωτιά να περιοριστεί ακόμα περισσότερο και να τεθεί υπό έλεγχο.

Έχει τεθεί σε γενική επιφυλακή το προσωπικό όλων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Στερεάς Ελλάδας, ενώ όλη τη νύχτα επιχειρούσαν στην πυρκαγιά 149 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων (εκ των οποίων 3 είναι Ε.ΜΟ.ΔΕ.) και 31 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου, που προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες σε κρίσιμα σημεία και να ανοίξουν διαβάσεις για να προσεγγίσουν περισσότερο τα πυροσβεστικά οχήματα τις εστίες της φωτιάς.

Παράλληλα, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ με εντολή του αρχηγού του ΠΣ, Αλέξιου Ράπανου έχει μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να ερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περί τις 14.00 χθες Σάββατο σε χορτολιβαδική έκταση ανάμεσα στην περιοχή Γάια και Κρεμαστό Ευβοίας και λίγο πριν από τις 19.00 στάλθηκε μήνυμα μέσω 112 στους κατοίκους να εκκενώσουν προληπτικά το χωριό Κρεμαστός και να κατευθυνθούν προς το Τραχήλι. Πάντως, λένε αξιωματικοί του Π.Σ., από το βράδυ δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

«Δόθηκε μάχη για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τα μέτωπα και να μπορέσουμε να φέρουμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις κοντά στο μέτωπό της φωτιάς. Αυτή τη μάχη φαίνεται πως την κερδίσαμε προς το παρόν και μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι» είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου Θανάσης Μπουραντάς ενώ ακριβώς την ίδια εκτίμηση έκανε ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης, ο οποίος υπογράμμισε πως «μπορέσαμε και κρατήσαμε το μέτωπό της φωτιάς μακριά από τον οικισμό και απομακρύναμε με αυτό τον τρόπο την απειλή».

Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειάρχης Φάνης Σπανός, ο οποίος συντόνισε τις επόμενες κινήσεις στο Συντονιστικό όργανο που συνεδρίασε στο χωριό Κρεμαστός, «λίγο μετά τις 20.00 η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί ήταν τρομακτική καθώς δεν είχαμε τρόπο να προσεγγίσουμε τα πολλαπλά μέτωπα της φωτιάς, αλλά μπορέσαμε και κρατήσαμε τις φλόγες μακριά από το χωριό περίπου σε απόσταση 700 μέτρων από τα πρώτα σπίτια. Συγχρόνως περιορίσαμε τα μέτωπα και με τις επίγειες δυνάμεις, τα μηχανήματα και τους εθελοντές μπορέσαμε να περιορίσουμε την φωτιά, με συνέπεια να είμαστε αισιόδοξοι ότι αν δεν συμβεί κάτι απρόοπτο μέσα στη νύχτα θα μπορέσουμε με το πρώτο φως της μέρας με τη χρησιμοποίηση των εναέριων μέσων να την ελέγξουμε».

