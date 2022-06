Κοινωνία

Θύμιος Μπουγάς: Το ακατοίκητο σπίτι όπου κρυβόταν ο 39χρονος (βίντεο)

Ο Θύμιος Μπουγάς μετά το bullying που δέχθηκε, εξαφανίστηκε για να εντοπιστεί μετά από 46 ημέρες, σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στον Πύργο Ηλείας

Ανακούφιση σκόρπισε ο εντοπισμός του 39χρονου Θύμιου Μπουγά , που αναζητούνταν εδώ και 46 μέρες και συγκεκριμένα από τις 11 Μαίου.

Ο 39χρονος κρυβόταν σε ακατοίκητη οικία, στον Πύργο Ηλείας και στην περιοχή του Άγιου Σπυρίδωνα.

Το σπίτι ήταν εγκαταλελειμμένο και φαίνεται ότι ο ίδιος το είχε επιλέξει επειδή είχε πυκνή βλάστηση στον εξωτερικό του χώρο και θα ήταν δισδιάκριτος από τους περαστικούς, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της τοπικής ιστοσελίδας patrisnews.com.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σε αυτόν τον εγκαταλελειμμένο χώρο, αλλά παραμένει άγνωστο πότε κατέφυγε εκεί.

Μετά τον εντοπισμό του, οδηγήθηκε στην Δ.Α. Ηλείας ενώ στους αστυνομικούς όταν τον ρώτησαν που κρυβόταν τόσο καιρό φέρεται να απάντησε ότι δεν είχε καταλάβει ότι τον αναζητούσαν και συμπλήρωσε πως «κάθε βράδυ ήμουν στην πλατεία».

O Θύμιος θα κρατηθεί σήμερα στην αστυνομία και θα ζητηθεί από τον εισαγγελέα ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Ο Θύμιος Μπουγάς είχε δεχτεί bullying και επίθεση στο σπίτι του από νεαρούς οι οποίοι μεταξύ άλλων πέταξαν βεγγαλικά στο σπίτι του. Ο 39χρονος είχε πάθει σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο παρελθόν με αποτέλεσμα να παραμορφωθεί το πρόσωπό του. Συνέπεια αυτού του ατυχήματος ήταν να χάσει τη δουλειά του αλλά και να τον απομονώσει ο κοινωνικός περίγυρος.

Τέλος φαίνεται να μπήκε στο θρίλερ με την αναζήτηση του Θύμιου Μπουγά καθώς οι αρχές δεν εγκατέλειψαν ούτε στιγμή τις έρευνες και χάρη στις τελευταίες μαρτυρίες προσώπων κατάφεραν να τον εντοπίσουν στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα, να ψάχνει στους κάδους που βρίσκονται στο σημείο των εγκαταστάσεων των υπηρεσιών πρόνοιας του δήμου Πύργου.

Η ασφάλεια μαζί με την ΟΠΚΕ τον μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα. Δεν είναι σίγουρο αν βρισκόταν όλες τις ημέρες εκεί.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, στην οποία οι 11 εμπλεκόμενοι κατηγορούνται μόνο για το αδίκημα της χρήσης βεγγαλικών, καθώς το bullying δεν διώκεται αυτεπάγγελτα αλλά μετά από έγκληση του θύματος.

Ο συνήγορος της οικογένειας του 39χρονου, Βασίλης Νουλεζάς, έθεσε θέμα ρατσισμού προς έναν άνθρωπο ΑμεΑ και απευθύνει έκκληση προς τον Θάνο Πλεύρη και την Δόμνα Μιχαηλίδου, εφόσον βρεθεί ο Θύμιος να μεριμνήσουν για να του εξασφαλίσουν ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης.

«Απευθύνω έκκληση σε όλους τους αρμόδιους να βρεθεί ο αδελφός μου και να τιμωρηθούν αυτοί που έπαιξαν μαζί του», είχε ζητήσει η αδελφή του Θύμιου Μπουγά.

Η ίδια ζει και εργάζεται στον Πύργο και είναι εκείνη μάλιστα που μετά το τροχαίο του αδερφού της τον παρότρυνε να μείνει στην πρωτεύουσα της Ηλείας για να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής.

πηγή: patrisnews.com

