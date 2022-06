Κοινωνία

Φωτιά στην Εύβοια: απέδωσε η τιτάνια μάχη των πυροσβεστών

Η σύμπραξη επίγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης, με την βοήθεια και των καιρικών συνθηκών, έφερε θετικό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου.

Σε πολύ καλύτερη θέση βρήκε το ξημέρωμα τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην Εύβοια καθώς όλη νύχτα προσπαθούσαν να σβήσουν τις διάσπαρτες εστίες της φωτιάς, η οποία είναι σε ύφεση.

«Έχουν μείνει κάποιες μικρές και διάσπαρτες εστίες που οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις που βρίσκονται εδώ προσπαθούν να περιορίσουν» σημειώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου Κώστας Δημάς, καθώς όπως υποστηρίζει μιλώντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ «είμαστε σε πολύ καλή θέση και ο μόνος προβληματισμός μας είναι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν και πάλι στην περιοχή».

Μάλιστα υπογραμμίζει πως «από χθες το βράδυ είχε «κυκλωθεί» το μέτωπο και ουσιαστικά λαμβάνονταν μέτρα για να μην επεκταθεί η φωτιά».

Ήδη με το πρώτο φως της μέρας βρέθηκαν στην περιοχή 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα και συνέχισαν την από αέρος μάχη για να αποτρέψουν κάθε πιθανή επέκταση της φωτιάς σε δύσκολη και απόκρημνη περιοχή.

Παράλληλα από χθες αργά το βράδυ βρίσκονται περισσότεροι από 150 πυροσβέστες, 32 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπως επίσης και πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής, ενώ συμμετέχουν εθελοντές από την ευρύτερη περιοχή, υδροφόρα οχήματα από δήμους και την Περιφέρεια Στερεάς όπως επίσης και χωματουργικά μηχανήματα.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, συνεδρίασε το Συντονιστικό όργανο στο όποιο μετείχε και ο υφυπουργός κ. Σίμος Κεδίκογλου, ο περιφερειάρχης κ. Σπανός, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Κελαϊδίτης ο δήμαρχος Κύμης Αλιβερίου κ. Μπουραντάς και αξιωματικοί της ΠΥ για να εκτιμήσουν την κατάσταση.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2:00 χθες το μεσημέρι σε χορτολιβαδική έκταση ανάμεσα στα χωριά Κρεμαστό και Γαία της Εύβοιας.

Παρά την άμεση επέμβαση επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής πήρε μεγάλη έκταση με συνέπεια να απειλεί το χωριό Κρεμαστός που εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους ενώ οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έλαβαν σχετικό μήνυμα από το 112. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Στερεά Ελλάδα από χθες το απόγευμα έχουν τεθεί σε ετοιμότητα με απόφαση του αρχηγείου της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η φωτιά έφτασε σε απόσταση περίπου 700 μέτρων από το χωριό, αλλά ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις απέτρεψαν την οποιαδήποτε εξέλιξη και δεν κινδύνευσαν σπίτια ενώ από τα μεσάνυχτα οι πυροσβέστες έχουν ελέγξει την περίμετρο της φωτιάς και μέχρι τώρα προσπαθούν να σβήσουν διάσπαρτες μικροεστίες αφού πλέον δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο.

